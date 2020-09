Leserbrief Die Wasserkraft ausbauen «Das grosse Ringen um die Wasserkraft», Ausgabe vom 16. September

Mit Erstaunen lese ich im Artikel «Das grosse Ringen um die Wasserkraft», dass linke und grüne Kreise gegen den weiteren Ausbau der Wasserkraft sind. Ich hoffe, dass es sich nicht um eine pauschale Gegnerschaft handelt, denn der Ausbau der Wasserkraft in den Berggebieten wie z.B. am Ende des Triftgletschers hat nämlich nicht nur eine energiepolitische Komponente. Darum hier ein paar weitere Argumente für den Ausbau der Wasserkraft in den Bergen.

In Bälde wird nicht nur dieser Gletscher verschwunden sein. Dann wird im Sommer kein Wasser mehr vom schmelzenden Gletscher geliefert. Dieses ist aber notwendig, damit die Fische in den davon gespeisten Bächen überleben. Ein Speichersee an einer Stelle, wo früher «ewiges Eis» lag, kann den Wassermangel im Mittelland in der Sommerzeit überbrücken. Er ersetzt somit die Funktion des Gletschers während Trockenzeiten.

Wenn durch die Klimaerwärmung im Einzugsgebiet des Stausees kein Schnee, sondern Starkregen fällt, so verhindert ein See grössere Schäden, verursacht durch Murgänge am Berg und durch Überschwemmungen im Unterland.

Eine eintönig graue Staumauer von unten betrachten ist wahrlich kein erhabener Anblick. Dagegen finden wir die Eigernordwand imposant. Hier könnte die Stromindustrie etwas von der Natur lernen und sich in der Gestaltung der Mauer etwas einfallen lassen. Umgekehrt ist ein Bergsee eine landschaftliche Bereicherung und bei den Bergwanderern und Alpinisten beliebt. Daher sind alle bisherigen Stauseen eine touristische Attraktion.

Früher haben die Gletschermassen die anliegenden Hänge stabilisiert. Durch das Wegschmelzen des Eises geraten diese Hänge ins Rutschen. Diese stabilisierende Funktion kann durch das Wasser eines Speichersees übernommen werden.

Zu guter Letzt kommt noch das Argument der vernichteten Flöhe, Moose und Flechten, wenn das Gebiet aufgestaut wird. Aber zu Zeiten des Gletschers waren diese auch nicht da, und die Fauna und Flora, die von einem See profitieren, sind auch zu bewerten.

Ein Speicherkraftwerk liefert somit nicht nur Strom (in der Nacht), sondern auch Wasser im Sommer, verhindert Überschwemmungen, stabilisiert die seitlichen Moränen und ist eine Bereicherung für Landschaft, Flora und Fauna und damit für den Tourismus. Die durch den Klimawandel verursachten ökologischen Schäden sind meiner Meinung nach wesentlich grösser als der Bau eines Speichersees an geeigneter Stelle.

Josef Wüest, Steinhausen