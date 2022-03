Leserbrief Die Weitsicht fehlt bis heute Leitartikel «Der Westen muss klare Kante zeigen», Ausgabe vom 19. März

Wie Peter Wanner verurteile ich Russlands Aggression, aber es gibt immer zwei Seiten und Sichten. Seine Sicht und Vorschläge führen direkt in den dritten Weltkrieg. Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Die Sowjetunion verlor 1989 den Kalten Krieg. Die Nato (USA) versprachen den Sowjets, ihre Truppen nie auf ostdeutschem Gebiet und östlich davon zu stationieren – und brachen danach ihr Wort. Später suchte Putin eine engere Kooperation mit dem Westen (Rede im Deutschen Bundestag 2001); dieser zeigte ihm die kalte Schulter.

Kiew und die Rus-Religion werden in Russland als Geburtsort und Teil Russlands betrachtet (vergleichbar mit der Urschweiz/dem Rütli für die Schweiz). In Kiew und im Osten der Ukraine spricht man Russisch. Alle möglichen Einfallstore für einen Angriff auf Russland lagen während der UdSSR innerhalb, aber jetzt ausserhalb Russlands. Russland wurde fünf Mal von Westen angegriffen, hat selbst aber jeweils nur zurückgeschlagen. Für Russland sind Ukraine und Weissrussland Schutzwall.

An der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 erklärte Putin, dass sich Russland durch die Expansion der Nato/EU nach Osteuropa bedrängt fühlt und er mehr Sicherheiten wünscht. Seine Warnungen wurden immer ignoriert. Unter Obama bildete US-Militär vor Russlands Haustüre ukrainische Soldaten aus. Im Jahr 2014 erfolgte die erfolgreiche Maidan-Revolution. Seither ist diese Regierung eine Marionette der USA. Die Ukraine ist sehr rohstoffreich, aber hoch korrupt.

Die USA haben in Europa sicherheitspolitisch das letzte Wort, weil Europa es versäumte, eine glaubwürdige Sicherheitsarchitektur hinzustellen (Pazifisten) – ein grosser strategischer Fehler, denn in den USA gibt es Kreise, die gerne Krieg führen – aber ausserhalb Nordamerikas. Sanktionen (auch ohne fossile Brennstoffe) werden Russlands Wirtschaft schwächen, aber das Regime kaum stürzen (siehe Iran). Folgt Europa den Empfehlungen Peter Wanners im Leitartikel, so würden Europas Volkswirtschaften die grösste Wirtschaftskrise seit 1930 erleben – mit verheerenden sozialen Problemen.

Russland ist Aggressor und militärisch überlegen; aber die USA provozierten es jahrelang. Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern den Krieg und erhöhen Todesopfer, Tragödien und Schäden. Wer Kampfjets von Nato-Staaten ins Kriegsgebiet schickt und eine Atommacht in die Enge treibt, riskiert, dass aus Verzweiflung der Atomknopf gedrückt wird.

Deshalb ist Peter Wanners Meinung bei allem Verständnis falsch und gefährlich. Intelligenter wäre es, wenn Nicht-Nato-Länder Osteuropas innerhalb einer OSZE Vereinbarung neutral erklärt und mit Sicherheiten von USA/Russland geschützt würden. Das hätte eine weitsichtige Politik schon nach dem Fall der Mauer tun sollen. Leider fehlte diese Weitsicht bis heute. Kriegshetze führt in einen dritten Weltkrieg.

Felix Zulauf, Zug