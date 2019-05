Die Zahlen der letzten Betriebsjahre Die Zahlen zu den Mitarbeitern sind in den Jahreszahlen der Consol in zwei Bereiche aufgeteilt. In die sogenannten Massnahmen, welche die Invalidenversicherung (IV) einkauft, sowie in geschützte Arbeitsplätze (GAP). Zoe Gwerder

Bei den Personen, welche von der IV zur Consol kommen, ist es das Ziel, diese wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Sie sind unterschiedlich lange bei der Consol. Wie IV-Abteilungsleiterin Heidi Schwander sagt, ist die Massnahmedauer sehr individuell – von einem, über mehrere Monate bis zu mehr als einem Jahr. Die meisten Massnahmen werden in der Consol durchgeführt. Es gibt aber auch noch die beiden externe Massnahmen Job-Coaching oder Ausbildungsbegleitung. Letztere gibt es seit 2018. Bei diesen arbeiten die Personen zwar bei einem externen Arbeitgeber, werden aber durch eine Fachperson der Consol begleitet – was ebenfalls Ressourcen bei den Consol-Fachpersonen bindet.

Die Zahl in der Grafik gibt zwar nur die Gesamtzahl an Personen wieder, welche innerhalb eines Jahres in solchen sogenannten IV-Massnahmen gearbeitet haben. Trotzdem wird ersichtlich, dass es dort einen starken Anstieg gab: von 2012 bis 2018 um fast 80 Prozent. Bei der zweiten Art von Plätzen im zweiten Arbeitsmarkt, bei den geschützten Arbeitsplätzen (GAP), sieht dies wieder etwas anders aus. Dort hat der Kanton Zug per Leistungsvereinbarung eine Anzahl Plätze definiert. Im Gegensatz zu den IV-Massnahmen, sind die geschützten Arbeitsplätze jedoch für längere Zeitspannen gedacht. Also für Personen, die gar nicht oder noch nicht bereit für die Vorbereitung auf eine Arbeit im ersten Arbeitsmarkt sind. Doch auch bei den geschützten Arbeitsplätzen entspricht die Anzahl Plätze nicht der Anzahl Personen. Gemäss Angaben des Consol Geschäftsführers, Thomas Rohrer, bedeutet ein Platz, ein Wochenpensum von 35 Stunden. Viele der Mitarbeiter könnten jedoch nur 20 bis 30 Stunden pro Woche leisten. Einzelne etwas mehr als 35 Stunden. In den sechs Betrieben der Consol würden diese Personen ihren vertraglich vereinbarten Stunden entsprechend eingeteilt, wobei sich einzelne Schichten auch überlappen könnten.

Mehr geschützte Arbeitsplätze für den Kanton

Auch bei diesen Plätzen ist eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Zum einen hatte der Kanton in seiner Leistungsvereinbarung mit der Consol festgehalten, dass diese zwischen 2016 und 2019 ihre GAP-Plätze von 68 auf 76 erhöhen muss – was die Consol bereits 2017 umsetzte, ohne anfangs aber die Anzahl der Fachpersonen ebenfalls zu erhöhen – dies geschah erst 2018 mit zwei Vollzeitstellen, mit welchen gleichzeitig aber auch die Zunahme bei den IV-Massnahmen abgedeckt werden muss. Seit 2012 waren es fast 20 Prozent mehr GAP-Plätze, in welchen rund 15 Prozent mehr Personen arbeiten.