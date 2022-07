Vereine & Verbände Die Zentralschweiz hat sich im Netzball gemessen Jugendliche aus vier Kantonen sind kürzlich zum Wettkampf in Kerns zusammengekommen.

Die U12-Kinder. Bild: PD

Die jugendlichen Netzballspielerinnen und Netzballspieler messen sich in der Region Zentralschweiz einmal im Jahr an der Schülerliga. Es wird in den Kategorien U12 und U16 gespielt. In der Vorrunde und der Rückrunde spielt jeder gegen jeden. Die Vorrunde in Hünenberg am 4. Dezember 2021 war coronabedingt eine Herausforderung, mit allen damals geltenden Vorschriften konnte sie zur Zufriedenheit ­aller durchgeführt werden. Die Rückrunde am 15. Januar musste dann jedoch kurzfristig abgesagt werden. Kerns ist als Austragungsort eingesprungen und so konnte die Rückrunde am 11. Juni doch noch durchgeführt werden.

Die um die 100 Jugendlichen aus vier Kantonen spielten mit Freude und viel Kampfgeist um jeden Punkt. Spannende Spiele und viel Spass wurde den Zuschauern geboten. Nach der Vorrunde gab es eine Zwischenrangliste, aber nach der Rückrunde war diese wieder komplett durchgemischt.

Die U16-Schülerliga. Bild: PD

Teilnehmende können nun noch besser trainieren

Dank des Sponsors Rivella durfte an der Rangverkündigung jeder Spieler und jede Spielerin ein Springseil mit nach Hause nehmen – so können die Jugendlichen ihrer Fitness weiter frönen. Vielen Dank an Rivella. Des Weiteren gab es einen Footbag, welcher die Muskelkraft und Beweglichkeit trainiert.

Bei den U12 gewann Walchwil 4 vor Walchwil 3 und Kerns3. Hünenberg siegte bei den U16 vor Wollerau 1 und Walchwil 2. Wir freuen uns auf die kommende Schülerliga im Dezember.