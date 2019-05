Die Zuger FDP offenbart Probleme Der Freisinn im Kanton Zug scheint in einer Krise zu stecken. Nicht politisch zwar, aber wie es scheint personell. Harry Ziegler

Die Nominierten der FDP Kanton Zug (von links): Claudia Benninger Brun, Patrick Mollet, Karen Umbach, Sussi Hodel, Gian Brun mit Ständeratskandidat Matthias Michel. (Bild: PD)

Es hat sich in Diskussionen unter Politinteressierten im Vorfeld abgezeichnet. Die FDP des Kantons Zug scheint für die Nationalratswahl ein personelles Problem zu haben. Dies wurde an der gestrigen Nominationsversammlung in Steinhausen offensichtlich. Weshalb es der Geschäftsleitung der FDP und dem Wahlkampfteam nicht gelungen ist, zwei volle Listen à je drei Kandidatinnen und Kandidaten zu präsentieren, wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Denn der Nomination voraus ging wie gewohnt eine Diskussion unter Ausschluss der Medien. Das FDP-Wahlkampfteam musste gestern allerdings einräumen, trotz aller Bemühungen nicht in der Lage gewesen zu sein, eine sechste Kandidatur aus dem Mitgliederbestand der Partei zu besetzen, was auf eine dünne Personaldecke hindeutet. Es scheint, als wäre eine Kandidatur für den Nationalrat unattraktiv für die laut Wahlkampfleiter Jürg Portmann angefragten Mitglieder.

Nominiert wurden schliesslich Gemeinde- und Kantonsrätin Karen Umbach (Zug), Claudia Benninger Brun, Gemeinderätin (Hünenberg), Gian Brun (Hünenberg), Sussi Hodel (Unterägeri) sowie Patrick Mollet (Walchwil). Jürg Portmann erklärte, dass sich die Parteileitung schon länger mit den nationalen Wahlen beschäftige. Nach dem Rücktritt der beiden FDP-Vertreter, Ständerat Joachim Eder und Nationalrat Bruno Pezzatti, hat sich die FDP zum Ziel gesetzt, beide Sitze zu halten. Bereits nominiert ist alt Regierungsrat Matthias Michel für die Wahl in den Ständerat.

Kompetenz an die Geschäftsleitung erteilt

Grundsätzlich will die FDP mit zwei Listen antreten. Dafür allerdings wären sechs Personen erforderlich. Die rund 130 Anwesenden erteilten der Parteileitung den Auftrag, mit zwei Listen in die Nationalratswahl zu steigen. Dazu muss sich das Wahlkampfteam auf die Suche nach einem sechsten Kandidaten, einer sechsten Kandidatin machen. Diese sechste Person kann von der Geschäftsleitung in eigener Kompetenz bestimmt werden. Laut Jürg Portmann würde allerdings eine weitere ausserordentliche Nominationsversammlung stattfinden, fände die Geschäftsleitung Kandidaten für eine weitere, eine dritte Liste.

Noch nicht geklärt ist die Listengestaltung. Wahlkampfleiter Jürg Portmann erklärte, dass die Geschäftsleitung im Falle eines sechsten Kandidaten die Reihenfolge auf den Listen festlegt.

Die FDP hat Gespräche mit GLP, CVP und SVP bezüglich gegenseitiger Unterstützung geführt. Mindestens CVP und SVP hätten Interesse signalisiert, die GLP sei diesbezüglich etwas verhalten. «Am liebsten würden wir mit der CVP und der GLP zusammengehen», so Portmann. Ein Votant erklärte, es sei eine starke bürgerliche Vertretung in Bern anzustreben, deshalb sollte die FDP doch mit CVP, SVP und allenfalls der GLP zusammengehen. Die Geschäftsleitung liess sich auch aufgrund der abwartenden Haltung der CVP die Kompetenz erteilen, Listenverbindungen einzugehen. Portmann ist sich bewusst, dass die Konkurrenz stark sein wird, vor allem von links. Die Alternative wird mit alt Regierungsrätin Manuela Weichelt (Alternative-die Grünen, Zug) und der Zuger Stadträtin Vroni Straub (CSP) antreten. (haz)