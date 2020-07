Die Zuger Polizei macht auf den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern aufmerksam In den Tagen vor und nach dem 1. August kommt es immer wieder zu Unfällen mit Feuerwerkskörper. Die Zuger Polizei erinnert daran, im Umgang mit Feuerwerks-Artikeln vorsichtig zu sein.

(haz) Am Samstag, 1. August, wird der Nationalfeiertag in der Schweiz gefeiert. An diesem Tag werden unzählige Raketen und Vulkane in die Luft gelassen. Da das Zünden von Feuerwerk nicht ungefährlich ist, empfiehlt die Zuger Polizei laut Medienmitteilung sich an die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Feuerwerk zu halten.

Beim Abfeuern:

Feuerwerk auf stabilem Untergrund platzieren

Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu Menschen, Tieren und Gebäuden einhalten

Feuerwerk nie in einer Menschenmenge zünden - das ist verboten

Raketen nie in den Boden stecken: gut verankerte Abschussstäbe oder Rohre verwenden

Nach dem Abfeuern:

Abgebranntes Feuerwerk abkühlen lassen

Vor dem Entsorgen mit Wasser übergiessen

Bei Blindgängern 10 Minuten warten - und sich erst dann nähern

Blindgänger nicht erneut anzünden

Allgemein:

Türen, Fenster und Dachluken schliessen sowie Sonnenstoren einrollen

Rauchen Sie nie in der Nähe von Feuerwerkmaterial

Altersvorgaben von Feuerwerk beachten - und es nicht von kleinen Kindern abbrennen lassen

Denken Sie zu guter Letzt daran, dass Tiere erschrecken können. Die Zuger Polizei wünscht allen einen schönen und unfallfreien 1. August.