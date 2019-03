Die Zugerberg Bahn wird repariert – es verkehren Ersatzbusse Die Zugerberg Bahn bleibt vorübergehend bis voraussichtlich Ende Woche eingestellt. Grund dafür sind ausserordentliche Reparaturen am Trassee, welche noch mindestens bis am Freitag 22. März andauern.

An der Zugerberg Bahn wurde ein Frostschaden entdeckt, jetzt wird sie repariert. (Bild: Maria Schmid, Zug, 11. Januar 2019)





(mua/pd) Bei einer regelmässigen Routinebegehung durch einen Mitarbeiter der Zugerberg Bahn wurde ein Frostschaden entdeckt. Laut Medienmitteilung wurde der Bahnbetrieb eingestellt und der Schaden wird behoben. Weitere Arbeiten erfolgen während der regulären Revision zwischen dem 1. und 6. April .

«Wir setzen alles daran, die Arbeiten so rasch als möglich zu beenden und hoffen, dass wir die Bahn am Samstag wieder in Betrieb nehmen können», lässt sich Benjamin Schacht, Leiter Betrieb Zugerberg Bahn, in der Medienmitteilung zitieren. Die Kunden sind gebeten, sich kurzfristig über die Webseite der Zugerberg Bahn über die aktuelle Betriebslage zu informieren.

Bis auf Weiteres sind Ersatzbusse im Einsatz, die die Gäste im Stundentakt ab der Talstation Schönegg auf den Zugerberg bringen. Aufgrund der Bergstrecke können nur kleinere Busse eingesetzt werden, die Kapazitäten sind daher beschränkt.