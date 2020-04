Diese Gottesdienste und Kirchenanlässe finden in Zug über Ostern statt Wegen des Versammlungsverbotes setzen die Zuger Kirchen auf Online-Anlässe und neue Angebote. Eine Auswahl über Ostern.

Pfarrer Anthony Chukwu und Katechetin Alida Takács werden am Ostersamstag einen Whatsapp-Gottesdienst durchführen.

Bild: Maria Schmid (Baar, 7. April 2020)

Anlässe der Katholiken:

Über die Ostertage streamt im Kanton Zug die Gemeinschaft der Seligpreisungen auf der Website www.triduum.ch ihre Liturgien live und direkt aus der Klosterkirche St. Anna in Zug. Am Hohen Donnerstag um 20.30 Uhr Eucharistie zum letzten Abendmahl. Am Karfreitag um 13 Uhr Kreuzweg in der Kirche, um 15 Uhr Passionsliturgie, um 19.30 Uhr Offizium der Grablegung. Am Karsamstag um 21 Uhr Osternachtsfeier, am Ostersonntag um 10.45 Uhr heilige Messe und um 17.30 Uhr feierliche Vesper.

Tagesimpulse des Pastoralraumes Zug Walchwil von diversen Pfarrpersonen aus dem Kanton, jeweils am Sonntag und über die Ostertage: www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/tagesimpuls

Daneben stellt Bernhard Lenfers, Gemeindeleiter der katholischen Pfarrei St. Johannes Zug, jeden Tag ein vierminütiges Video als spirituellen Impuls auf die Plattform Youtube. Seine Impulse finden sich hier: www.youtube.com/watch?v=kXNQ94kDAfA

Bibelkreis der Pfarrei Hünenberg über die Videoplattform Zoom: am Karfreitag um 18 Uhr «Die Passion von Jesus», am Ostermontag um 18 Uhr «Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus», Informationen und Anmeldung bei christian.kelter@pfarrei-huenenberg.ch. www.pfarrei-huenenberg.ch

Whatsapp-Gottesdienst der Pfarrei Baar: Am Ostersamstag, um 18 Uhr. Infos und Anmeldung bis Karfreitagmittag via Anruf oder Nachricht an 079 759 96 56, www.pfarrei-baar.ch

Die Pfarrei Oberägeri hat eine Osterfeier entworfen, die gläubige Christen selber zu Hause feiern können. Abrufbar ist sie online unter www.pfarrei-oberaegeri.ch. Auch viele weitere Pfarreien bieten online Gottesdienste zum Ausdrucken an.

Die Pfarrei Cham bringt am Ostersonntagvormittag die Kommunion nach Hause. Anmelden kann man sich bis Gründonnerstag unter 041 780 38 38. www.pfarrei-cham.ch

Die Pfarrei Oberwil verschickt per Post und E-Mail zweimal wöchentlich den Oberwiler Sendebrief mit spirituellen Impulsen. Freiwillige bringen in der Osternacht eine gesegnete Osterkerze zu den Menschen nach Hause. Anmeldung bis Ostersamstagmorgen an 076 332 62 18. www.kath-zug.ch/ueber-uns/pfarreien/pfarrei-bruder-klaus



Anlässe der Reformierten:

Jeden Sonntag, auch Karfreitag und Ostersonntag, hält eine Pfarrperson aus dem Kanton eine Video-Predigt für den Gottesdienst von Zuhause, abrufbar unter www.ref-zug.ch.

Wöchentlicher Podcast des Bezirks Baar Neuheim online abrufbar unter www.ref-zug.ch/baar-neuheim.

Der Bezirk Ägeri schaltet dienstags und freitags unter www.ref-aegeri.ch ein Wort zum Tag auf. Am Sonntag gibt es auf der Website einen aufgezeichneten Gottesdienst.

Pfarrpersonen des Bezirks Steinhausen verschicken per E-Mail und Post Sonntagsgedanken sowie täglich einen Gottessegen. Anmeldung an steinhausen@ref-zug.ch. www.ref-zug.ch/steinhausen



Der Bezirk Hünenberg zeichnet einen Ostergottesdienst für Kinder auf. Die Fachstelle Religionspädagogik zeigt unter www.ref-zug.ch mit dem Religionsfenster für Kinder täglich eine Mitmach-Idee.



Alle Angebote zu Seelsorge und den Gottesdiensten unter www.ref-zug.ch und www.katholische-kirche-zug.ch.