Leserbrief Diese Leserin weiss, wen sie wählt Zur Gemeinderatsersatzwahl vom 29. November in Risch

Für die Wahl einer neuen Gemeinderätin bzw. eines neuen Gemeinderates in Risch am 29. November stehen eine Frau und ein Mann als Kandidierende zur Verfügung. Als aktive Politikerin und Frau habe ich mir natürlich viele Gedanken zu dieser Gemeinderatswahl gemacht:

Wie wir alle wissen, arbeiten kommunale Amtsträger in einem anspruchsvollen Spannungsfeld von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Grundvoraussetzungen wie eine fundierte Berufsbildung, wirtschaftsorientierte Führungsqualitäten und erfahrendes Projektmanagement muss man mitbringen. Im Idealfall setzt ein kommunaler Amtsträger auch seine gute Kommunikationsfähigkeit, Souveränität und Eigeninitiative zum Wohle der Gemeinschaft ein. Zwingend ist ein Amtsträger parteienübergreifend team- und konsensfähig, denn nur so lassen sich Mehrheiten finden, welche in der Bevölkerung breit abgestützt sind.

Dies alles gilt selbstverständlich für Frauen genauso wie für Männer.

Alle diese wichtigen Fähigkeiten hat Patrick Wahl in seinem persönlichen Rucksack und er garantiert der Gemeinde Risch so eine erfolgreiche strategische Planung und eine nachhaltige Entwicklung. Patrick Wahl hat auch über mehrere Jahre in diversen Kommissionen der Einwohner- sowie der Bürgergemeinde mitgearbeitet. Durch diese Arbeit hat er ein breites Wissen über die politischen Abläufe in der Gemeinde erwerben können. Er ist der ideale Kandidat für unseren Gemeinderat.

Aus meiner Sicht sind weder das Geschlecht noch ein anderes Merkmal für das Amt eines Gemeinderates bzw. einer Gemeinderätin relevant. Es wäre alles andere als sachorientiert, wenn ein solches Merkmal die Hauptmotivation zur Stimmvergabe ist.

Hier geschlechtsspezifisch zu wählen, wäre ein Zeugnis von gleicher kurzsichtiger Intoleranz, wie wenn man per se nur Männer wählen würde.

Im Gemeinderat braucht es kompetente und fähige Personen, die sich für uns alle einsetzen. Frauenpower ja, aber bitte nicht nur aus Prinzip, denn das können wir besser!

Darum wähle ich als Frau bewusst die Person mit dem besser gefüllten Rucksack für diese Aufgabe, Patrick Wahl!

Helene Zimmerman, Kantonsrätin FDP Risch