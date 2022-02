Leserbrief Diese Steuer ist ein alter Zopf Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar

Die sogenannte Stempelsteuer in der Schweiz ist ein bürokratisches Relikt aus dem vorletzten Jahrhundert. Auch wenn in der Zwischenzeit kein Stempel mehr auf ein Dokument gedrückt wird, geht es trotzdem immer noch darum, dass ein Rechtsakt mit einer Abgabe belegt wird. Nicht die Leistung wird besteuert, sondern einfach die Tatsache, dass Firmen ihr Eigenkapital erhöhen oder Geld für eine Firmenneugründung aufnehmen. Diese Stempelsteuer ist also veraltet und weltweit einzigartig. Wer will schon eine Steuer zahlen für einen Stempel? Das ist Bürokratie pur. Stimmen wir deshalb Ja zur Abschaffung.

Hans Küng, Kantonsrat SVP, Baar