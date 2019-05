Zu Besuch in der Zuger «Daten-Festung»: Hier lagern Milliarden-Werte Wenn es um die Absicherung von Daten geht, macht der Zuger Firma Mount10 schweizweit so schnell niemand etwas nach. Mit dem über Jahrzehnte aufgebauten Wissen will die Firma in den kommenden Jahren nun zur Nummer 1 in Europa avancieren. Thomas Heer

Einblick in den Hochsicherheitsbunker der Firma Mount10. (Bild: Dominik Wunderli, bei Saanen, 7. Mai 2019)

Hinter der Kirche St. Mauritius von Saanen steigt der dunkle Rauch noch immer gen Himmel, als Christoph Oschwald an diesem frühen Nachmittag hinter dem Steuer seines SUVs sitzt und das Fahrzeug auf einer Nebenstrasse zum Zielort steuert. Auch aus einer Entfernung von mehreren hundert Metern ist unschwer zu erkennen, dass das alte, aus Holz konstruierte Mehrfamilienhaus im Ortsteil Bortgässli vom Feuer fast vollständig zerstört wurde (siehe unten). Oschwald sagt sinngemäss, dieser Anblick tue weh und sei für die Bewohner eine Katastrophe, fügt dann aber an:

«Ein niedergebranntes Haus kann mit Geldern der Versicherung wieder aufgebaut werden. Bei Daten ist das anders.»

Dass der 62-Jährige diesen Satz so formuliert, erstaunt nicht. Denn Oschwald beschäftigt sich fast sein ganzes Berufsleben lang mit Datensicherheit. Bereits Mitte der 1990er-Jahre gründete er zusammen mit seinem Partner Hanspeter Baumann die heute in Zug ansässige Firma Mount10 AG, die sich auf dem Gebiet der Datensicherheit weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Noch immer ist Oschwald als Delegierter des Verwaltungsrats eine treibende Kraft hinter dieser Firma.

Selbst die Geschäftsführung wird gründlich kontrolliert: Christoph Oschwald, VR-Delegierter der Zuger Mount10 AG, beim Eingang zum Datencenter. (Bild: Dominik Wunderli, bei Saanen, 7. Mai 2019)



Nach einer kurzen Fahrt bremst der Unternehmer sein Auto ab und parkiert vor dem Eingangsbereich einer Bunkeranlage, die der Schweizer Armee einst als Kommandostelle für die Luftwaffe diente. Der Komplex wird zu dieser Tageszeit von zwei uniformierten, männlichen Sicherheitspersonen bewacht. Die beiden sind dann auch dafür verantwortlich, dass die Besucher vor Betreten des Bunkers gründlich gecheckt werden. Im Vergleich dazu wirken die Kontrollen auf den Flughäfen dieser Welt wie ein lässiges Durchwinken bei einer Party von geladenen Gästen.

Werte in Milliardenhöhe werden geschützt

Zur Sicherung der Anlage wurde nicht nur viel Beton verbaut und mehrere Tonnen schwere Türen montiert, gefertigt aus Kunststoff- und Metalllegierungen. Das Ganze ist auch reichhaltig bestückt mit raffinierter Technik. So werden die Besucher, unter anderem auch biometrisch vermessen. Warum? Es soll verhindert werden, dass jemand irgendetwas, sei, es noch so winzig, unerlaubterweise mitlaufen lässt. Geprüft werden nicht nur die Gäste, sondern auch der Chef selber sowie seine Angestellten. Oschwald erwähnt im Zusammenhang mit diesem Prozedere, bei 70 Prozent der Sicherheitsausgaben stünde auch die Mount 10-Belegschaft im Fokus, Geschäftsleitung inklusive. Für die gesamte Security hat Mount10 im Verlauf der Jahre mittlerweile Dutzende von Millionen Franken aufgewendet.

Christoph Oschwald zeigt den vielfach gesicherten Serverraum. (Bild: Dominik Wunderli, bei Saanen, 7. Mai 2019)





Christoph Oschwald steht nun nach einem mehrminütigem Marsch durch die rund 4000 Quadratmeter grosse Anlage im Serverraum. Hier sorgen Kühlanlagen für so viel Wind, dass es manch einem Toupet-Träger Angst und Bange werden kann. Die Gerätschaften sorgen zudem für einen gehörigen Lärmpegel. Trotzdem erfährt der Zuhörer vom Mount 10-Mitgründer, dass sich hier Daten im Wert von 200 bis 300 Milliarden Franken befänden. Nicht, dass nun ein falsches Bild entsteht. Beim genannten Wert handelt es sich nicht um Güter, die auf dem Markt in der Grössenordnung, der von Oschwald erwähnten Bandbreite, veräussert werden könnten. Die genannte Summe bezieht sich vielmehr darauf, dass die Unternehmen beim Verlust eben dieser Daten in ihrer Existenz bedroht wären und damit Werte in der Höhe von zig Milliarden Franken vernichtet würden. Denn bei diesen, auf den Mount10-Servern gespeicherten Daten handelt es sich um die Filetstücke der Kunden. Diese sind sehr heterogen und umfassen börsenkotierte Konzerne, aber auch NGOs, Behörden oder Einzelpersonen wie Politiker, sowohl von Exekutive wie auch der Legislative. Was der Kunde gespeichert hat, weiss nur er selber. Für den persönlichen Datenzugriff dient ein elektronischer Schlüssel und nicht etwa nur ein Passwort.

Ehrgeizige Ziele für die nächsten 10 Jahre

Mit seiner Milliarden-Schätzung dringt Oschwald zum eigentlichen Kern seines Unternehmens vor, oder zum USP, wie es im Jargon heisst. Der VR-Delegierte verwendet dafür wie so oft während der Unterhaltung einen Begriff aus dem Englischen und spricht von «Data Defence». Das tönt martialisch, ist aber treffend formuliert. Oschwald und seinen Leuten geht es mit Mount10 nämlich darum, für die Kundschaft jene 20 Prozent der Daten zu sichern, die für die jeweilige Organisation überlebenswichtig sind. In diesem Segment will Mount10 innerhalb der nächsten 10 Jahre in Europa zur Nummer 1 avancieren. Rund 100 Millionen Franken will die Firma dafür investieren. Dies einerseits in sichere Datacenter-Kapazität. Das heisst, am Kundensitz im jeweiligen Land. Andererseits fliesst das Geld in die Sekundärsicherheit von Mount10 in der Schweiz.

Von Aussen unscheinbar: Der Eingang zum Datencenter. (Bild: Dominik Wunderli, bei Saanen, 7. Mai 2019)

Wer mit Christoph Oschwald über Datensicherheit spricht, wendet irgendwann ein, dass mit genug hohem Sachverstand, verbunden womöglich mit der nötigen kriminellen Energie, jedes System geknackt werden kann, wie die Fälle Julian Assange und Wikileaks zeigen. Oschwald will das nicht einmal in Abrede stellen. Denn alles, was nach aussen dringt, beispielsweise Leitungen, bietet Angriffsflächen. Daher gibt es bei Mount10 die Möglichkeit – und nun wieder ein Begriff aus dem Englischen – der sogenannten «Cold Storage». Also einer Datenlagerung, die in keinerlei Verbindungen mit der Umgebung steht. Vergleichbar mit einem alten Kassenschrank, der zuhinterst im Keller steht.

Mehrfach gesichert: Das Datencenter wird streng bewacht. (Bild: Dominik Wunderli, bei Saanen, 7. Mai 2019)



Zum Schluss bleibt noch die Frage, was die Dienstleistungen bei Mount 10 eigentlich kosten. Dabei richtet sich der Preis nicht etwa nach der gelagerten Datenmenge. Das sei, so Oschwald zu kompliziert und führe zu endlosen Diskussionen in den IT-Abteilungen der jeweiligen Firmen. Die neue Data-Defence-Formel bei Mount10 lautet daher: Der Preis richtet sich nach Anzahl Mitarbeiter, die in einem Unternehmen oder Organisation beschäftigt sind. Diese Zahl wird dann mit einem fixen Frankenbetrag multipliziert und ergibt dann den Rechnungsbetrag.