Kommentar «Chefsache» Schade, hatte die Bevölkerung keine Wahl Rahel Hug über die stille Wahl für das Unterägerer Gemeindepräsidium. Rahel Hug

Das Gemeindepräsidium in Unterägeri bleibt fest in FDP-Hand. Langzeit-Präsident Josef Ribary legt sein Amt per Ende Jahr nieder, in seine Fussstapfen tritt der bisherige Gemeinderat Fridolin Bossard. Die anderen Parteien haben auf eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium verzichtet, somit ist Bossard in stiller Wahl gewählt.

Die Kritik am Vorgehen der FDP liess nicht lange auf sich warten – besonders von Seiten der Mitte-Partei, die der FDP ein «Manöver» vorwirft. Ein Manöver ist Ribarys Rücktritt ein Jahr vor Ablauf der Legislatur zweifellos. Ein gewisses Kalkül der FDP, ihre zwei Gemeinderatssitze inklusive Präsidium frühzeitig verteidigen zu wollen, ist nicht von der Hand zu weisen. Bei einer Ersatzwahl bleibt für die anderen Parteien weniger Zeit für die Kandidatensuche als bei regulären Wahlen. Gewiss: Diesmal wurden sie etwas überrumpelt. Doch hätten sie nicht auch mit der Möglichkeit eines vorzeitigen Rücktritts rechnen müssen?

Anstatt sich zu beklagen, hätte Die Mitte selbst ins Rennen steigen können. Geeignete Kandidierende wären vorhanden, hiess es bei den Verantwortlichen der Partei. Jedoch wolle man niemanden «verheizen». Ein Argument, das nicht wirklich zählt. Eine Wahl zu verlieren, das gehört zur Politik. Das Risiko, nicht gewählt zu werden, sollte kein Grund sein, gar nicht erst anzutreten.

Insofern ist es schade, dass die Unterägerer Bevölkerung beim Gemeindepräsidium keine Wahl hatte.