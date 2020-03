Leserbrief Digital – schon gehört? Zur Digitalisierung

Alles spricht von Digitalisierung. Eine Begriffserklärung des Wortes digital mit sachgerechten Synonymen könnte etwa so lauten: Digital gleichbedeutend wie ideal, genial, katastrophal, medial, banal, fatal, asozial, sentimental, lamental, minimal, maximal, etc. Darum digital forever – auch in der Fasnachtszeit! Bis man merkt, dass eigentlich die analoge Kommunikation immer noch effizienter, einfacher, schneller, diskreter und vor allem persönlicher ist. Doch keine Bange, die Welt wird uns auch weiterhin digital beschäftigen, positiv – oder anders!

Charles Maag, Unterägeri