Diskussion FDP-Chef Thierry Burkart fordert von den Seinen wieder mehr Kampf Die Zuger Mittwochgesellschaft feierte ihr 185-Jahre-Jubiläum mit einer Podiumsdiskussion. Der Staat als Organisationsform bekam mehrere verbale Breitseiten verpasst.

Die Redner und Diskussionsteilnehmer bei der Veranstaltung «Liberalismus gestern, heute, morgen» am Mittwochabend (4. Mai 2022) im Casino-Theater in Zug hatten Zugkraft. 180 Menschen besuchten die Veranstaltung der Zuger Mittwochgesellschaft. Männer in einem gesetzteren Alter waren dabei in der Mehrzahl.

Der Freiburger Universitätsprofessor Reiner Eichenberger redete über den «Liberalismus aus ökonomischer Sicht» und der FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart skizzierte, wie der Bürgerblock den liberalen Turnaround herbeiführen könnte.

Reiner Eichenberger redete schnell, sehr schnell sogar. Er machte sich stark für Kostenwahrheit bei allen Verkehrsträgern. Strassen wie auch Bahnen seien, so der Universitätsprofessor, privat – und mit Wettbewerb – zu bauen und zu betreiben.

Den aktuellen verfügbaren E-Autos traut Eichenberger nicht so recht. Vor allem bezüglich deren Ökobilanz meldet Eichenberger Vorbehalte an. Mittlerweile weibelt Eichenberger auch mit der Feststellung, dass der Veloverkehr seine Kosten ebenfalls nicht decken würde. Vertiefen konnte er sein diesbezügliches Argumentarium aber nicht mehr, da er seine Redezeit schon überschritten hatte.

Der FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart, dessen Urgrossvater aus dem Kanton Zug stammte, gab hernach eine Kurzanleitung, was er unter dem Begriff Liberalismus verstehe. Er sei «keine klare Lehre» vielmehr eine «Geisteshaltung». Für Burkart ist klar: «Der Mensch soll entscheiden.» Er machte sich aber auch stark, dass das Recht zähle und nicht die Moral.

Thierry Burkart, der für den Kanton Aargau im Ständerat sitzt, hat in seiner Funktion als FDP-Präsident eine Kernbotschaft: «Politik ist nichts anderes als kämpfen.» Als Liberaler gälte es, alles für die beste Idee zu tun. Zudem müsse ein jeder immer im Fokus haben, dass nicht immer gleich ein Gesetz zu machen ist.

Die moderne Schweiz hat ihre Wurzeln in der liberalen Bewegung

Im Nachgang an die beiden Vorträge gesellten sich die beiden Referenten zu Claudia Wirz (Liberales Institut, Zürich), Thomas Lötscher (Mittwochgesellschaft Zug) und Ronnie Grob. Letzterer ist Chefredaktor der Zeitschrift «Schweizer Monat» und übernahm die Diskussionsleitung.

Grob zog die richtigen Kickwörter, sodass eine angeregte Diskussion entstand. Im Plenum blieb es sehr still. Ein Beweis dafür, dass das Gehörte interessierte. Grob gab seine Geisteshaltung klar zum Ausdruck: «Der Liberalismus hat ein armes Land reich gemacht.»

Das Schlagwort Liberalismus kennt keine eindeutige Begriffserklärung. Konsens besteht darin, dass der Liberalismus eine «aktuelle und historische Bewegung ist, die eine freiheitliche, politische, ökonomische und soziale Ordnung anstrebt».

Noch in diesem Jahr erscheint von Thomas Lötscher, der als Generalsekretär der Finanzdirektion des Kantons Zug arbeitet, ein Buch mit dem Titel «Demokratie mit Zukunft». Der ehemalige FDP-Kantonsrat stellt dabei die Entwicklung der alten Eidgenossenschaft zu einer modernen Demokratie gegen Ende der 1840 in den Fokus seines Buchs.

Dem liberalen Gedankengut zum Durchbruch verhelfen

Für Lötscher ist die Schweizer Demokratie gemäss seiner Buchankündigung «eine Bauanleitungen für beständige, freiheitliche Gesellschaften». Er warnt aber am gleichen Ort, dass die Freiheit «kein Selbstläufer» sei.

Derweil verlangte Claudia Wirz vom liberalen Institut in Zürich, auf der Stufe Schule und an den Universitäten mehr für liberales Denken zu weibeln. Dadurch war der gebürtige Neuheimer Lötscher auf der gleichen Linie wie FDP-Boss Thierry Burkart. Dieser erachtete es auch als besser, nicht bei jedem Problem nach einer staatlichen Lösung Ausschau zu halten. Es sei auch sehr schwer, ein unnötiges Gesetz entsorgen zu können.

Thomas Lötscher brach dieses Votum aufs Lokale herunter und erzählte von der Gleichstellungskommission, deren Mandat der Zuger Kantonsrat 2010 auslaufen liess.

Es waren im Casino in Zug auch Parteigänger ausserhalb der FDP zugegen. Interessant war darunter der Einwurf des Mitte-Präsidenten Gerhard Pfister (Oberägeri). Er sagte: «Echter Liberalismus ist sozial kalt.» Thierry Burkart konterte diesen Einwurf: «Nächstenliebe bekomme ich nur von Menschen und nicht vom Staat oder der Kirche.» Den liberalen Turnaround der Bürgerlichen herbeizuführen, wie ihn Thierry Burkart im Kopf hat, ist ohne Kampf kaum zu haben.