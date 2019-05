Leserbrief Diskussion von beiden Seiten aufgebauscht «Auffangnetz oder Hängematte», Ausgabe vom 6. Mai

Die Diskussion um die Sozialhilfe wird von beiden Seiten mit Unwahrheiten aufgebauscht. Statt sachlich festzuhalten ist, dass es Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen gibt und nicht alle das Glück haben vollständig gesund zu sein. Dass es Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken oder Schwächen gibt, dürfte unbestritten sein. Was aber ist eine gerechte Unterstützung? Korrekt wäre zu betonen, dass nebst den von Befürwortern immer heruntergespielten und den Gegnern hochgespielten Beträgen, die echten Zahlen aufgeführt würden. Wenn mir Leute sagen, es sei eine Frechheit, wie viel Geld Sozialhilfebezüger erhalten, selber aber fordern, dass die Krankenkassenprämienverbilligung erhöht werden solle, ist das eher paradox. Wenn aber die Sozialhilfe nur die 977 Franken für den täglichen Gebrauch aufführt und dabei weglässt, dass die Miete, die Krankenkasse und weitere Dinge ebenfalls bezahlt werden, ist das genauso irreführend. Zudem ist es scheinheilig, nur die weniger als 2 Prozent der Bevölkerung, die Sozialhilfe beziehen, zu kritisieren.

Immerhin bekommen im Kanton Zug fast 30 Prozent Prämienverbilligung, die sogenannte Alimentenbevorschussung (welche zu weniger als 30 Prozent zurückbezahlt wird), die Sozialtarife bei Kinderbetreuung, Sozialwohnungen und Dutzende weitere Unterstützungen. Diese wurden früher als Sozialhilfe bezeichnet, heute hat man darauf ein Anrecht. Aber es bekommen dies ja nur Personen, welche unterstützt werden müssen. Wo also bleibt der Aufschrei bei all diesen Zahlungen? Es gibt in jedem Bereich Betrug, bei der Sozialhilfe, EL, bei der IV, im Berufsleben oder bei den Steuern. Wichtiger als die Höhe der Beträge wäre, den Missbrauch zu bekämpfen und Anreize, aber auch Möglichkeiten zu schaffen, ohne Unterstützung durch den Staat ein unabhängiges Leben zu führen. Aber ob alle Organisationen/Parteien ein Interesse daran haben? Wie gut kann man Stimmen sammeln, wenn man möglichst vielen Leuten verspricht, etwas Geld vom Staat zu erhalten?

Karl Künzle, Menzingen