Leserbriefe Diverse Lesermeinungen zu den Agrarinitiativen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13.Juni

Einmal mehr wird mit der Trinkwasser-Initiative und der Pestizidinitiative versucht, «den schwarzen Peter «für die Umweltverschmutzung in die Schuhe der Landwirtschaft zu schieben. Schade, wenn man bedenkt, dass die Weltbevölkerung geradezu explosionsartig wächst und ernährt werden soll. Zudem verlangt der Markt optisch einwandfreie Produkte. Wird diese Qualität nicht erreicht, importieren unsere Grossverteiler die gleichen Produkte, welche aber im Ausland produziert und mit Wirkstoffen behandelt werden, die in der Schweiz schon lange verboten sind.

Bei den Initianten wird leider auch kein Unterschied gemacht, ob ein Einsatz von synthetischer oder natürlicher Chemie zur Ernährungsproduktion verwendet wird, oder ob Chemie der Arbeit, Freizeit dem Sport oder Vergnügen dient. Dazu gehören zum Beispiel unsere überdüngten Freizeit- und Sportanlagen. Jeden Winter werden auch über 300000 Tonnen Streusalz auf unseren Strassen und Hausplätzen eingesetzt und belasten unser Grundwasser. Die ganze Palette von Antibiotika, Schmerzmittel, Drogen und Industrieabfälle können von unseren Abwasseranlagen nicht restlos ausgefiltert werden und gelangen ebenfalls in unsere Gewässer. Auch die SBB bekämpfte das Unkraut zwischen den Geleisen jahrzehntelang mit Pestiziden, welches sich in den Bahndämmen einlagerte und deshalb versteckte Giftdeponien sind. Anhand dieser Beispiele möchte ich aufzeigen, dass wir alle zur Umwelt- und Wasserverschmutzung unseren Beitrag leisten.

Zum Glück wird geforscht, um Lösungen zur Reduktion der Umwelt- und Wasserverschmutzung zu finden. Auch in der Landwirtschaft wird kräftig geforscht, damit unser Essen das wir tagtäglich brauchen, in der Schweiz umweltgerecht produziert werden kann. Darum stimmen sie zweimal nein zu den utopischen Trinkwasser- und Pestizidinitiativen, um weniger vom Ausland abhängig zu sein.

Beni Langenegger, Landwirt, Baar

Durch das Verbot synthetischer Pestizide in der Produktion (z.B. keine kaltaseptische Abfüllung von Getränken) und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse würde die Versorgung mit Rohstoffen und verarbeiteten Lebensmitteln aus inländischer Produktion sinken; sie müsste mit Importen kompensiert werden. Für Importe von Lebensmitteln (z.B. Hopfen, Malz, Bier) müssten Nachweise für den Verzicht auf synthetische Pestizide erbracht werden, die administrativen und finanziellen Aufwand für Lieferanten und Importeure verursachen.

Da aufgrund des begrenzten Anbau- und Verarbeitungspotenzials in der Schweiz nahezu 100 Prozent des Malzes und rund 90 Prozent des Hopfens für die schweizerische Bierproduktion aus dem Ausland stammen, würde die hiesige Braubranche vor grosse Probleme gestellt werden. Zudem ist es fraglich, ob die durch die Schweiz nachgefragten Mengen in geforderter Qualität vorhanden wären.

Das Schweizer Trinkwasser ist bereits gut geschützt; bei einer Annahme der Trinkwasser-Initiative wäre mit einem Rückgang der Lebensmittelproduktion in der Schweizer Landwirtschaft zu rechnen – mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Bereiche. Die geringere Inlandproduktion würde den Import befeuern und zu einer Verlagerung des Problems ins Ausland führen. Dies wäre ein ökologischer Unsinn.

Bei einer Annahme der Trinkwasser-Initiative dürften Landwirtschaftsbetriebe ihre Tiere nur mit hofeigenem Futter versorgen. Dies würde dazu führen, dass viele wertvolle Futtermittel, welche als Nebenprodukte der Lebensmittelproduktion anfallen, nicht mehr als Tierfutter verwendet werden dürfen. Zu denken ist beispielsweise an Getreidekleie aus der Müllereibranche, Molke (Käserei/Molkerei), Trester (Mosterei/Kelterei), Kartoffelschalen (Frites- und Chipsproduktion), aber auch an wertvolle Bierhefe und Biertreber, welche beim Brauprozess übrig bleiben. Wertvolle Futtermittel würden so in Biogasanlagen oder in der Kehrichtverbrennung landen.

Martin Uster, Geschäftsleiter, Baar

Die Trinkwasser-Initiative ist nicht extrem, sondern fordert nur, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. So sollen die Tierbestände den vorhandenen Futterflächen angepasst werden. Dadurch kann der Nährstoffkreislauf geschlossen und die entstehende Gülle auf diesen Flächen als Dünger wieder eingesetzt werden. Es entsteht somit keine überschüssige Gülle, die in Gewässer oder ins Grundwasser abgeschwemmt wird. Auch die Ammoniak-Emissionen, die zur Überdüngung von Wäldern, Mooren und Naturschutzgebieten führen, würden abnehmen. Bei uns würde insbesondere auch der nach wie vor sanierungsbedürftige Zugersee profitieren, wenn weniger Nährstoffe abgeschwemmt würden.

Wir sollten daher mit den Direktzahlungen Landwirte unterstützen, die mit angepassten Tierbeständen auf Böden und Gewässer Rücksicht nehmen. Ich bin überzeugt, dass es sinnvoll ist, die Gelder für den Erhalt einer gesunden Umwelt aufzuwenden und nicht für den Bau von Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung oder zur Seesanierung zu verschwenden.

Ich lege daher am 13.Juni ein überzeugtes Ja in die Urne.

Rainer Kistler, ehem. Leiter Amt für Umwelt Kanton Zug, Zug

In einem in der Ausgabe vom 12.Mai publizierten Leserbrief rührt FDP-Kantonsrat Adrian Moos die Werbetrommel für die Trinkwasser-Initiative. Dabei behauptet er unter anderem, dass wir seit Jahren eine Landwirtschaft subventionieren, welche die Biodiversität beeinträchtige und durch «prophylaktischen Antibiotikaeinsatz» die Volksgesundheit gefährde. Hierzu ein kurzer Faktencheck, werter Herr Kantonsrat Moos: Jeder Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft muss von einem Tierarzt verschrieben und in einer Datenbank festgehalten werden. Dank verschiedener Tiergesundheitsprogramme gelang es in den letzten 10Jahren, die Mengen um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Daran könnte sich auch die Humanmedizin ein Vorbild nehmen. Weiter müssen Landwirtschaftsbetriebe bereits heute mindestens sieben Prozent ihrer Fläche zur Förderung der Biodiversität nutzen. Effektiv sind es unterdessen im Schnitt fast 19%. Tendenz steigend. Das vom Bund gesetzte Ziel ist damit längst übertroffen. Die Landwirte sind also auch in diesem Bereich äusserst aktiv.

Ich meinerseits bleibe bei den Fakten und sage Nein zur Trinkwasser-Initiative. Weil ich unseren Bauernfamilien vertraue und ihre Zukunft nicht gefährden will.

Michael Riboni, Kantonsrat SVP, Baar

Wer nur den Titel der «Trinkwasser-Initiative» liest, der läuft Gefahr, einem Etikettenschwindel aufzusitzen: Die Initiative fokussiert nur auf die Landwirtschaft und stellt dort Verbote auf. So verlangt sie, dass nur die Bauernhöfe Direktzahlungen erhalten, die auf Pflanzenschutzmittel verzichten und ihre Tiere mit betriebseigenem Futter versorgen.

Was bedeutet das konkret? Um das zu verstehen, habe ich mich mit verschiedenen Landwirten und Biobauern unterhalten, gerade bei uns in Menzingen hat es viele gut ausgebildete, engagierte Bäuerinnen und Bauern. Sie sorgen mit verschiedenen Massnahmen für gute Produkte und einen gesunden Boden, den sie ja den nächsten Generationen übergeben wollen. Wenn geeignete Bodenbearbeitung und Fruchtfolge, gesundes Saatgut oder resistente Sorten nicht reichen, um die Qualitätsansprüche zu erfüllen und den Ertrag zu sichern, dann kommen heute auch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Das passiert im konventionellen und im Bio-Betrieb, die Initiative trifft alle. Wenn nun Pflanzenschutzmittel verboten werden, können gewisse Lebensmittel nicht mehr bei uns produziert werden oder nicht mehr in der Qualität und zu dem Preis, den viele von uns erwarten. Wir gefährden damit lokale und regionale Produkte, es muss mehr importiert werden. Ob diese Produkte ohne Pestizide hergestellt wurden, können wir nicht kontrollieren – ich bezweifle es.

Leider blendet die Initiative auch aus, welche Verantwortung Konsumentinnen und Konsumenten hätten. Wir können und müssen vermehrt Biolebensmittel einkaufen und auch akzeptieren, dass Lebensmittel nicht aus dem Labor, sondern aus der Natur kommen – und natürlich aussehen.

Weiter habe ich bei meinen Gesprächen und Nachforschungen gelernt, wie wichtig der Futtermittelhandel ist, auch zwischen den Betrieben. So ist zum Beispiel die Produktion von Eiern, Geflügel- und Schweinefleisch von zugekauftem Futter abhängig. Ohne Futtermittelzukauf würde in diesen Bereichen weniger bei uns produziert, wir müssten noch mehr Lebensmittel importieren aus Ländern, in denen das Tierwohl oft Nebensache ist. Selbst Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie (z.B. Getreidekleie aus den Müllereien oder Biertreber, ein «Abfallprodukt» aus der Brauerei) müssten vernichtet werden, da sie nicht mehr als Tierfutter verwendet werden dürften.

Das ist weder ökologisch noch nachhaltig und hilft unserem Wasser überhaupt nicht. Aus all diesen Gründen stimme ich am 13.Juni überzeugt Nein zur als Trinkwasser-Initiative getarnten «Lebensmittel-Import-Förder-Initiative»!

Thomas Magnusson, Kantonsrat FDP, Edlibach

Frühling 2020: halb leere Regale in unseren Läden, Angst vor Lieferengpässen, Hamsterkäufe.

Warteschlangen in Schweizer Städten für günstige Lebensmittelabgaben.

Deutsche Fleischfabrik im Coronajahr: Bilder von Schlachthöfen mit unvorstellbaren Arbeitsbedingungen und Zuständen.

Brexit in London: Lastwagenstau auf Frankreichs Autobahnen, Foodwaste kilometerweit vor geschlossen Grenzen.

Globale Warenströme mit immer mehr eingeschleppten unkontrollierbaren Schädlingen.

Klimabedingte Ertragsausfälle weltweit. Die Produktionsbedingungen bei Importware können wir nicht beeinflussen und nicht kontrollieren.

Die Liste könnte noch um einiges weitergeführt werden.

In der Schweiz wurde in den letzten 10 Jahren der Pestizidverbrauch um 40Prozent gesenkt, die eingesetzte Antibiotikamenge halbiert, beim Tierwohl sind wir im internationalen Vergleich führend. Unsere gepflegte Landschaft mit Hecken, wertvollen ökologischen Feldern und Vernetzungen lädt zum Geniessen ein (es gibt keine bedingungslosen Direktzahlungen, sie sind immer an ökologische Leistungen gebunden) und unsere Hofläden mit feinen, regionalen Produkten boomen.

Natürlich müssen wir uns noch weiter verbessern, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir lieben unseren Beruf und (den Plakaten mit vergiftetem Baby zum Trotz) unser grösstes Interesse gilt einer möglichst intakten Umwelt.

Danke für zweimal Nein zu den extremen Agrarinitiativen.

Margrit Baumgartner, Cham