Buonaserin machte bei «Meine fremde Heimat» mit In der fünften Folge von «Meine fremde Heimat» wird am Freitagabend auf «SRF 1» die Geschichte von Quynh aus Eggersriet SG und Nani aus Buonas erzählt. Erstmals seit ihrer Flucht kehrten sie wieder nach Vietnam zurück. Christopher Gilb

Die Schwestern Quynh und Nani (Mitte mit Hut) auf einer Etappe ihrer Reise durch Vietnam. (Bild: SRF)

Es war für die Schwestern – Quynh aus Eggersriet SG und Nani aus Buonas – keine einfache Reise. Am letzten Kriegstag des Vietnamkriegs, dem 30. April 1975, hatten sie ihre Mutter verloren. Sie habe noch gesagt, wenn geschossen wird, sollen sie sich sofort hinlegen, dann sei sie selbst von drei Kugeln getroffen worden und später im Krankenhaus gestorben. Ihr Vater kam danach als ehemaliger Soldat der südvietnamesischen Armee für zwei Jahre ins Umerziehungslager, danach flüchtete er mit ihnen. Der Weg der Familie führte auf die malaysische Insel Pulau Bidong, auf welcher sie knapp zwei Jahre lang lebten und auf Asyl warteten, und dann in die Schweiz. Auf der Flucht hatten sie alles zurücklassen müssen.

Vom 28. Januar bis 8. Februar 2019 folgten die beiden Frauen nun für die SRF-Sendung «Meine fremde Heimat» den Spuren ihrer Vergangenheit. Start der Reise war Ho-Chi-Minh-Stadt, wo sie aufgewachsen waren. Dort besuchten sie unter anderem den Onkel, den sie schon lange nicht mehr gesehen hatten. Danach folgten Quynh und Nani der Route, die sie vor Jahren als Flüchtlinge genutzt hatten. Dabei gelangten sie nach Can Tho, von wo aus sie einst Vietnam über den Seeweg verlassen hatten. Letzte Station war dann die malaysische Insel Pulau Bidong.

Die Erinnerungen auffrischen

Die 55-jährige – mit dem vietnamesischen Rufnamen Quynh – wollte durch die Reise vor allem Frieden mit ihrer Vergangenheit schliessen. Die Mutter war ihr grosses Idol gewesen. Ihren Tod hatte sie noch immer nicht richtig verarbeitet. Nani, die auf der Flucht noch klein war, wollte sich mit Hilfe ihrer Schwester endlich wieder an ihre Kindheit erinnern können. Denn das meiste aus der Zeit hat sie vergessen.

Die 47-jährige Nani lebt seit 1998 mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Kanton Zug. Zuvor, wie sie gegenüber unserer Zeitung erzählt, hätten sie in Luzern gelebt, aber in Zürich gearbeitet. «Um den Arbeitsweg zu verkürzen, zogen wir dann in den Kanton Zug.» Auf das Format «Meine fremde Heimat» sei sie von einem Freund, der beim Schweizer Fernsehen arbeite, aufmerksam gemacht und vermittelt worden. «Die Zusammenarbeit war wirklich super. Wir alle haben uns auf Anhieb gut verstanden», so die 47-jährige kaufmännische Angestellte. Anfangs sei sie natürlich sehr nervös und unsicher gewesen. «Doch mit der Zeit empfand ich die Kamera gar nicht mehr als Störfaktor.»

Der Entscheid, an der Sendung mitzuwirken, sei definitiv ein guter Entscheid gewesen: «Die Reise hat uns Schwestern noch mehr zusammengeschweisst, und ich konnte einige Wissenslücken aus meiner Kindheit mit Hilfe der Erinnerungen meiner Schwester füllen.» Auch sie selbst habe gewisse Erinnerungen auffrischen können: «Zum Beispiel an einige Speisen und Süssigkeiten, die ich als Kind gegessen hatte.» Nani möchte nun wieder nach Vietnam reisen, «und zwar mit meinem Mann und unseren Kindern. Ich werde ihnen alles zeigen können, was meine Schwester mir gezeigt hat».

Hinweis

Die Sendung «Meine fremde Heimat – Vietnam» wird am 22. März 2019 um 21 Uhr auf «SRF 1» ausgestrahlt.