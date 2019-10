Leserbrief Drei Meinungen zu den Eidgenössischen Wahlen Zu den Wahlen vom 20. Oktober

Im Anschluss an die Wahlen konnte man viele sehr gute Wahlanalysen lesen. Was auffällt, ist, dass es keine Analysen gibt betreffend dem Einfluss der Medien auf das Wahlverhalten. Dabei sind das jetzt schon die dritten Wahlen in Folge, wo die Medien das Hauptthema gesetzt haben. 2011 war es Fukushima. 2015 waren es die Asylbewerber und Migranten. Und seit Dezember 2018 ist es das Klima. EU-Rahmenvertrag, Sicherung der Sozialwerke, Auswirkungen der Digitalisierung et cetera waren Themen bis Dezember, seither nicht mehr. Dafür jeden Tag eine andere Klima-Story. Gab es eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema? Fehlanzeige, oder hat jemand einen Hauptartikel gesehen mit der Frage an die Grünen, wie sie das Klima jetzt konkret retten wollen? Oder wieso hat das Bevölkerungswachstum nichts mit Klimaschutz zu tun? Kommen die Leute zu uns, weil wir Schweizer so lustig sind oder weil sie mehr verdienen wollen, um auch am Konsum teilzuhaben? Wieso schreibt man jetzt von einer grünen Schweiz? Die GPS und GLP haben zusammen 21 Prozent der Stimmen, also klar weniger als die SVP! Ich habe den starken Verdacht, dass man diese Fragen nicht stellen wollte und will, um die Stellung der Grünen nicht zu gefährden. Diese Aussage mache ich auch vor dem Hintergrund der Aussage von Mathias Döpfner, CEO des Springer-Verlags, dass Journalisten grösstenteils dem linksliberalen Meinungsspektrum zuzuordnen sind. Nun steht es grundsätzlich jeder Zeitung frei irgendeine Partei zu unterstützen. Nur sollte man das im Sinne der Transparenz auch ausweisen. Ich schlage deshalb vor dass jeder Journalist und jede Journalistin ausweisen soll, wo er oder sie gesellschaftspolitisch steht. Des Weiteren finde ich es auch höchst fragwürdig, dass der Bundesrat die Presseförderung noch ausbauen will. Es kann doch nicht sein, dass der Bürger für die Unterstützung einer Partei noch zahlen muss.

Stefan Betschart, Cham

Diesmal wusste ich tatsächlich nicht, welche Partei ich wählen soll. Mich beunruhigt seit längerer Zeit die grobfahrlässige Sicherheitspolitik unseres Landes. In mehreren Schritten haben unsere politischen Parteien, in seltsamer Übereinstimmung, unsere einst glaubwürdige Schweizer Armee abgebaut und heruntergewirtschaftet. Offensichtlich sind sich alle Parteien einig, eine glaubwürdige Armee sei überflüssig geworden. Die heutige zu Grunde gesparte Alibi-Armee hat gerade noch 8500 voll ausgerüstete Infanteristen, die das ganze Land verteidigen und beispielsweise gegen Terrorangriffe schützen. So wird das dem Volk von unseren Schönwetter-Bundespolitikern und vom VBS vorgegaukelt. Ein Etikettenschwindel! Man rechne: pro Kanton im Durchschnitt 300 Infanterie-Soldaten und -Soldatinnen. In drei Ablösungen also gleichzeitig 100 pro Kanton. Lächerlich. Mit diesen 100 sollen Grenzen, Bevölkerung, Territorium und die kritischen Infrastrukturen (Versorgung, Kommunikation, Verkehr, Kernkraftwerke, Spitäler, Gefahrenstoff-Lager et cetera) wirksam geschützt werden? Ja, grotesk. Unglaublich, aber wahr: So beschlossen im Jahr 2016 vom Bundesparlament, praktisch einstimmig. Ein damals ergriffenes Referendum gegen diesen erneuten Abbau wurde von keiner grossen Partei unterstützt. Die Parteien haben das Konzept einer glaubwürdigen Landesverteidigung fallen gelassen. Dass die Leitung dieses Trauerspiels nun an eine andere Partei «weitergereicht» worden ist, lässt leider auch keine Hoffnung aufkommen. Armee? Schutz der Bevölkerung? Es braucht gar nicht einmal die «bösen Russen». Ursachen für gewaltsame Auseinandersetzungen sind leider geradezu in Sichtweite: wirtschaftlich bedingte sowie durch den Klimawandel verursachte gigantische Migrationsströme (Völkerwanderungen) werden grosse soziale Unruhen verursachen, die kaum friedlich verlaufen werden. Auch der für die nächste Zeit vorhergesagte Kollaps des total kranken Finanzsystems wird massive Verwerfungen zur Folge haben. Geschichtskenner und -kennerinnen wissen auch, dass der damalige Zusammenbruch des Schneeball-Finanz-Systems des Deutschen Reichs (Mefo-Wechsel) den Ausbruch des zweiten Weltkrieges wesentlich mitverursacht hat. An der Zuger Messe erfahre ich in zahlreichen Gesprächen von grossen Sicherheits-Sorgen der Bevölkerung. Die von der Politik verursachte Pseudo-Armee, wie wir sie heute haben, stösst in weiten Kreisen auf vehemente Ablehnung. Sie ist ein «Potemkinsches Dorf» (Hochglanz-Fassade, aber wenig dahinter). Es ist sehr zu hoffen,dass die neu gewählten Abgeordneten sich wieder an die wichtigste Staatsaufgabe erinnern, nämlich die Gewährleistung unserer nationalen Sicherheit. Unsere Bundesverfassung verspricht dem Volk im Zweckartikel (BV 2) bekanntlich: «Die Schweizerische Eidgenossenschaft... wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes». Davon kann zurzeit keine Rede sein!

Willi Vollenweider, Gruppe Giardino, Alt Kantonsrat, Zug

Warten wir doch ab, was 2023 passiert, dann kann man darüber reden, aber bis dann ist der Hype schon vorbei, und die Menschen werden gemerkt haben, dass das Klima kein Umwelt- sondern ein Anpassungsproblem ist und, dass wir auch ohne Freitagsdemo viel für die Umwelt tun können. Das Klima ändert sich, aber das können wir nicht ändern, meine ich. Echter Umweltschutz geht viel weiter! Noch weiter, als es sich die meisten Grünen vorstellen können. Sie würden staunen, wie «grün» ein Bergbauer sein kann, welcher SVP wählt, aber kein Theater daraus macht, weil ihm seine Liebe zur Natur mit der Muttermilch übertragen wurde. Ein paar kurze stichwortartige Gedanken: Mehr Natürlichkeit im Leben. Verzicht auf Antibabypille, Vitaminpräparate, Hormone, unnötige Medikamente, auf Kosmetik, auf Buchs, Rasen und Pestizide in den Vorgärten, schwarze Kleider, künstliche Risse in den Kleidern, keine Massentierhaltung, saisonales Essen aus der Region und nicht von den südspanischen «Sklavenplantagen» in Almeria von Coop, Migros oder Aldi. Also überall Mass statt gedankenlosem Konsum, nicht jedes Jahr ein neues Handy und Computer, und vielleicht merken irgendeinmal die Gesundheits- und Hygienefanatiker, wie stark sie mit ihren Vorschriften die Umwelt belasten. Man könnte tausend Dinge aufschreiben, die vernachlässigt werden, weil alle nur vom Klima reden, aber täglich tausend Umweltsünden tätigen. Es braucht nicht viel, nicht einmal Verzicht, sondern den Konsum auf das Vernünftige beschränken, und vielleicht wieder mal etwas länger tragen und leben, statt zu konsumieren. Es ist für mich völlig unverständlich, weshalb zum Beispiel ein Möbelgeschäft an einem Sonntag offen haben soll. Konsum als Freizeitbeschäftigung ist noch dekadenter als Schiffskreuzfahrten. 2023 wird sich die Parteienlandschaft nochmals ändern. Aber die Idee von neun Bundesräten fände ich so oder so gut. Auch in einem Bundesrat darf sich die Vielfältigkeit zeigen. Aber alles jetzt übers Knie zu brechen, bringt nichts. Also liebe Grüne, werdet wirklich grün, und zwar ohne Verbotstiraden, sondern mit Weitsicht, und dann seid ihr bundesratsreif. Und die GLP sollte ihre Staatsgläubigkeit ablegen: Nicht alles, was vom Staat kommt, ist per se gut, und der Staat kann nicht alle Probleme lösen. Eure ökologische Wirtschaft hat die FDP in den 80er-Jahren propagiert, bevor sie in den 90er-Jahren auf die Neoliberalen reingefallen ist.

Michel Ebinger, Rotkreuz