Vereine Dreiklangkonzert vor vollen Rängen Nach einer nervenaufreibenden Probezeit bestach das Konzertprogramm der Musikgesellschaft Steinhausen mit Original-Kompositionen.

Am ersten Adventssonntag durfte die Musikgesellschaft Steinhausen ihr Können endlich wieder vor vollen Rängen im Gemeindesaal Steinhausen am diesjährigen Dreiklangkonzert präsentieren. Die nervenaufreibende Probezeit – also Proben in Kleinformationen an wechselnden Orten und Zeiten, Proben mit grossen Sitzabständen und am Schluss Proben nur mit der 3G-Regelung – hatten sich jedenfalls gelohnt.

Das Konzertprogramm bestach mit Original-Kompositionen und begeisterte das Publikum unter anderem mit dem Konzertmarsch «Arsenal» zu Beginn des Konzerts oder der «Rock Symphonie», welche das ganze Musikcorps forderte, von der Solistin auf dem Piccolo bis zum Perkussionsregister.

Taktwechsel sollen das Lichtspiel darstellen

Das Stück «Aurora Borealis» verkörperte die Faszination der Polar-/Nordlichter und verzauberte mit den verschiedenen Taktwechseln, welche das ständig veränderte Lichtspiel widerspiegelten.

Zum Schluss wurde es mit der Zugabe weihnachtlich. Mit «Thank God It’s Christmas» von Queen verabschiedete sich die MGS vom Publikum. Durch den Abend führte gekonnt Dieter Moser.

Für die Musikgesellschaft Steinhausen: Karin Gelzer