Leserbrief Durchfahrende Busse – Ausreden statt Pragmatismus «Busfahrplan wird nicht zu Gunsten von Allenwinden ausgebaut», Ausgabe vom 28. Januar

Bekanntlich muss die Allenwindner Bevölkerung während der Sanierung der Lorzentalstrasse während eineinhalb Jahren eine vier Mal höhere Verkehrsbelastung ertragen. Es fahren auch alle 150 Busse über Allenwinden. Ausserhalb der Hauptverkehrszeit halten in Allenwinden in jede Richtung zwei Busse im Halbstundentakt. Es fahren aber vier Busse durch, pro Stunde somit zwei Busse in jede Richtung, ohne in Allenwinden zu halten (keine Schnellbusse). Unter der Woche sind das pro Tag total 32 Busse. Am Samstag sind es sogar 49 Busse, die nicht halten, und am Sonntag immer noch 36 Busse.

Mit einer Kleinen Anfrage haben sich vier Baarer Kantonsräte beim Regierungsrat nochmal dafür eingesetzt, dass alle Busse, die durch Allenwinden fahren, mindestens im Dorfzentrum anhalten. Die abschlägige Antwort des Regierungsrates zeugt nicht gerade von Fingerspitzengefühl gegenüber der vom Umleitungsverkehr belasteten Allenwindner Bevölkerung. Gemäss Fahrplan ist ein durchfahrender Bus eine Minute schneller als ein Bus, der in Allenwinden hält. Ein zusätzlicher Halt in Allenwinden kann also kaum die Fahrplanstabilität oder den Fahrkomfort der Ägerer Busfahrenden beeinträchtigen.

Noch weniger nachvollziehbar ist, dass ein einziger Halt in Allenwinden den Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen und Personal nach sich ziehen würde, was dann weit über 100000 Franken kosten solle. Die Beantwortung der Kleinen Anfrage ist ein einziges technokratisches und administratives Konstrukt mit dem einzigen Ziel, einen einmal getroffenen Entscheid nicht mehr korrigieren zu müssen. Mit etwas gutem Willen hätte der Regierungsrat auch unbürokratisch und mit wenig Aufwand mit dem Start des Umleitungsverkehrs den Halt in Allenwinden einführen können. Da könnten die Allenwindner einfach zu einem durchgehenden Viertelstundentakt kommen. Doch jetzt haben sie zum Umleitungsverkehr auch noch den Verkehrslärm der Busse, die durchfahren. Das ist doch frustrierend.

André Guntern, Präsident ALG Baar