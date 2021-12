Edlibach So wird der Verkehr während der grossen Strassensanierung fliessen Ab Januar 2022 bis zirka Sommer 2023 fliesst der Verkehr aus dem Ägerital via Edlibach in Richtung der Talgemeinden. Jetzt ist bekannt, wie die Verkehrsführung beim Knoten Edlibach genau aussehen wird.

(fae) Die Sanierung des Strassenabschnitts Nidfuren‒Schmittli steht bevor. Während der Bauarbeiten ab Januar 2022 bis zirka Sommer 2023 wird der Verkehr grossräumig umgeleitet: Von Zug gelangt man via Allenwinden ins Ägerital, wo während der Umleitungsphase auch der Schnellbus verkehrt. Der Verkehr aus dem Ägerital nach Zug wird während der Vollsperrung des besagten Strassenabschnitts über die Cholrainstrasse via Edlibach ins Tal geführt.

Temporäre Wendeplätze

Die Baudirektion des Kantons Zug teilt nun mit, wie die lokale Verkehrsführung beim Knoten Edlibach aussehen wird. Aufgrund der Priorität des Verkehrs aus dem Ägerital in Richtung der Talgemeinden, ist demnach ein Linksabbiegen von Nidfuren nach Neuheim sowie von Menzingen in die Cholrainstrasse nicht möglich. Dies, damit die prioritären Verkehrsströme fliessen und es nicht zu grossen beziehungsweise unzumutbaren Rückstaus kommt. Die Baudirektion wird aus besagtem Grund zwei Wendeplätze einrichten und es so den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern ermöglichen, ihre Liegenschaften mit einem kleinen Umweg trotzdem gut zu erreichen. Die Wendeplätze werden an der Cholrainstrasse im Bereich der Altglassammelstelle sowie an der Neuheimerstrasse beim ehemaligen Restaurant Pöschtli eingerichtet und signalisiert.

Bis zum Start der Hauptarbeiten werden die betroffene Bevölkerung, die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer laufend informiert, wie die Baudirektion weiter schreibt. Entsprechende Informationen sind auch auf www.zg.ch/behoerden/baudirektion/tiefbauamt abrufbar.