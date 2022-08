Vereine & Verbände Ehemaligenverein ist gefragter denn je In zunehmend segensreicherer Vielfältigkeit positioniert sich der VEK mit Ausschüttungen für Prämierungen sowie für je eine Ausstellung, Publikation, je einen Leporello und «Steinway».

An der allzweijährlich stattfindenden Generalversammlung des Vereins ehemaliger Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler (VEK) hat Präsidentin Christa Kaufmann auf eine rege pekuniäre Aktivität zurückgeblickt, zum Exempel für die 28. Veröffentlichung der Kantonsschule Zug (KSZ) «Werk-Stoff. Angewandte Gestaltung an der KSZ». Viktor Dittli beschreibt darin die Entwicklung sowie Bedeutung als Pflichtstoff des seit 1990 unterrichteten Fachs. Weiter ermöglichte der VEK die Präsentation der Wanderausstellung «Helvetismen» des Centres Dürrenmatt an der KSZ. Endlich verhalf er Musiklehrer Tobias Rütti zu seiner Beschaffung eines Occasions-«Steinway»- Flügels.

Ab 2010 dotierte der einstmalige KSZ-Biologielehrer Jürg Röthlisberger beste Maturaarbeiten in naturwissenschaftlichen Fächern. Ihm schloss sich nach Jahresfrist der VEK an, für Werke in sprachlich-kreativ-musischen Fächern. Nach Erschöpfung der ersten Legate sprang er erfreulicherweise in die Bresche und fungiert nunmehr seit 2020 als alleiniger Donator. Keineswegs der Vergessenheit anheimfallen darf der seitens des VEK alimentierte Stipendienfonds, welcher Jahr für Jahr seine materiellen guten Dienste verrichtet.

GV-Abhaltung ist auch online verankert

Das ganze Vereinsrevisorat wie der gesamte Vorstand einschliesslich der Vorsitzenden erlebte eine brillante Wiederwahl, wobei die Delegierte der Schulleitung, Franziska Eucken-Bütler, zufolge ihrer Wahl zur Gesamtleiterin der Kantonsschule Glarus per Schuljahr 2022/23 nach Ernennung einer Nachfolge ausscheidet. Ihre Protokollerstellung würdigte Christa Kaufmann, überlegene Kennerin der Gender-Debatte, so: «Dank an die Protokollführerin Franziska Eucken!»

Zu einer Diskussion rief die seitens der Vereinsleitung in Vorschlag gebrachte Statutenänderung, welche eine Abhaltung von Generalversammlungen online initiiert. Alt Präsident Martin Neese setzte sich mit seiner Modifikation für eine «Kann-Fassung» und der Eingrenzung auf «wichtige Gründe» durch.

Chronik dokumentiert die Geschichte

Christa Kaufmann unterzieht sich in vorbildlicher Manier ihrer selbst auferlegten Aufgabe einer Geschichtsschreibung des Vereins in Form einer Chronik. Der Nämlichen entnimmt der Interessierte, dass die Gründung des VEK 1934 auf Initiative der Mittelschulverbindung «Kolina Tugiensis» im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubiläum der KSZ zu Stande kam und der Verein nach drei Jahren bereits 500 Mitglieder aufwies. Nicht bloss Corona kann eine GV-Verschiebung bewirken, sondern auch die Maul- und Klauenseuche, so geschehen 1939. Bereits 1942 entschlief der VEK einstweilen – um 1960 eine Wiederauferstehung zu begehen – erraten: ein Jahr vor dem Zentenarium der KSZ.

Danach jedoch riss der Faden nicht mehr, ununterbrochen und unablässig widmet sich der VEK der Verbindung zwischen Schule und Ehemaligen und der Kontaktförderung unter Letzteren sowie Zuwendungen und Projekten, worauf die Lesenden bei ihrer, wie es einstmals hiess, «geneigten Durchsicht der Zeitung» bei nächster Gelegenheit treffen dürften!