Live Festticker: Die Schwinger trainieren im Herti-Quartier +++ Besucher reisen via Schiff an +++ Hat's noch genug Weisswein? Wir starten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in den dritten Tag. Wer wird heute Schwingerkönig? Wir halten wir Sie hier über die Geschehnisse in und rund um die Arena auf dem Laufenden.

Die ersten Fahnenschwinger bei Sonnenaufgang vor dem 5. Gang. (Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Die Schwingerarena bei Sonnenaufgang (Urs Flüeler, Keystone, Zug, 25. August 2019)) Tolle Stimmung auf dem Festgelände mit Oesch's die Dritten. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Beschwingt durch den Abend mit Oesch's die Dritten. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Tolle Stimmung auf dem Festgelände mit Francine Jordi. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Mit Leib und Seele dabei: Francine Jordi. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Chue Lee beim Auftritt auf dem Festgelände. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Bei offenen Fragen wird beim Infopoint weitergeholfen. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Friedliche Stimmung auf dem Festgelände am Abend. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Festlaune beim Stierenmarkt. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Zuschauer beim Stierenmarkt. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Gute Stimmung auf dem Festgelände. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Keiner zu klein, ein Schwingfan zu sein. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Her mit der Abkühlung! (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Unschwer erkennbar, wem diese Schwingfans die Daumen drücken. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Diese Bänke dürften sich bald wieder füllen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Kilian Wenger vor dem 4. Gang. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger kämpft im 4. Gang gegen Stefan Studer. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Adrian Steinauer (rechts) und Florian Gnägi im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Werner Suppiger verletzt sich im 3. Gang im Kampf mit Christian Stucki. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger verliert im 3. Gang gegen René Suppiger. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki am Brunnen im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Bernhard Kämpf (rechts) und Marcel Bieri im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Nick Alpiger (links) und Thomas Kropf im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Zuschauer mit Feldstechern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Spass auch fernab der Arena. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Die Kinder sind am Schwingfest beschäftigt. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Witziges Sujet – wer hats erfunden? (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Abkühlung tut Not. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Remo Vogel (links) im 3. Gang gegen Domenic Schneider. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) schwingt gegen Domenic Schneider im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Armon Orlik jubelt nach dem Sieg gegen Patrick Schenk im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Fabian Staudenmann jubelt nach dem Sieg gegen Sven Schurtenberger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Zuschauer am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Marcel Bieri (links) schwingt gegen Bernhard Kämpf im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Thomas Kropf (rechts) jubelt nach dem Sieg gegen Nick Alpiger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki jubelt nach dem Sieg gegen Matthias Herger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Mike Müllestein (oben) schwingt gegen Etienne Ducrest im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Remo Käser (links) schwingt gegen Sven Lang im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth (links) aus Cham im 3. Gang mit Fabian Bärtsch. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Edelweiss von Kopf bis Fuss. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Impression vom Areal bei der Bossard Arena. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Ein riesiges Volksfest. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Remo Käser (links) schwingt gegen Sven Lang im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Besucher verweilen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Dank der friedlichen Stimmung hat auch die Polizistin Zeit für ein Foto. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Matthias Aeschbacher jubelt nach dem Sieg gegen Raphael Zwyssig im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Ein gigantischer Besucheraufmarsch. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Ivan Rohrer (links) schwingt gegen Kilian Wenger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Matthias Glarner im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger (oben) gewinnt gegen Stefan Studer im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Ein praktisches Utensil: Der Feldstecher ist am Esaf im Dauereinsatz. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Prominenz vor Ort: Schwingerin Sonia Kälin und Hausi Leutenegger, ehemaliger Bobfahrer. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Stefan Ettlin kämpft im 3. Gang gegen Christoph Bieri. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Arbeit bei höchster Konzentration am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Patrick Schenk jubelt nach dem gewonnenen 3. Gang gegen Christian Bucher. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Jonas Lengacher und Joel Wicki (rechts) im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Armon Orlik im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger und Rene Suppiger (rechts) im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth während des 3. Gangs. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Die Schwingerarena am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Samuel Feller, Eidgenössischer Technischer Leiter (Mitte) bespricht mit seinem Team die Einteilung der Gänge am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Domenic Schneider (oben) schwingt gegen Remo Vogel im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki (rechts) schwingt gegen Werner Suppiger im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (rechts) freut sich nach seinem Schwung gegen Jonas Lengacher im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Kilian Wenger (oben) schwingt gegen Stephan Studinger im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger (links) und Joel Strebel im 2. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Dominik Streiff liegt verletzt am Boden. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Dario Gwerder (rechts) und Florian Weyermann im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Nick Alpiger im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Dominik Waser (links) schwingt gegen Simon Anderegg im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Adrian Steinauer (links) und Andreas Döbeli im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Michael Gwerder (unten) und Joel Strebel im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Stefan Ettlin (links) schwingt gegen Christoph Bieri im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Andreas Ulrich (links) und Willy Graber im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Daniel Bösch (links) jubelt neben Lukas Bernhard im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Rene Suppiger im 1. Gang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Der Unspunnenstein mit 83,5 Kilogramm ist nicht für Schwächlinge. (Bild: swiss-image.ch/photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Ein Steinstösser bei der schweisstreibenden Arbeit. (Bild: swiss-image.ch/photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019)

André Weber und Enkel Julian verfolgen das Geschehen aus nächster Nähe. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Die Helfertribüne. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Kinder aus dem Herti-Quartier haben an der Eichwaldstrasse einen Sirup und Popcorn-Stand aufgebaut. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Kinder aus dem Herti-Quartier haben an der Eichwaldstrasse einen Sirup und Popcorn-Stand aufgebaut. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Die Kampfrichter sind bereit. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) und Simon Anderegg (unten) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger (hinten) und Stefan Burkhalter (vorne) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) und Simon Anderegg (unten) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki (oben) schwingt mit Christoph Bieri. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 24. August 2019) Die Schwingerhosen. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Besucher in der Arena. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Die Schwingerhosen. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Der Siegermuni Kolin. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Der Siegermuni Kolin. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Christian Stucki (Mitte) jubelt neben Pirmin Reichmuth im 1. Gang.(KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Christian Stucki. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Nick Alpiger (links) schwingt mit Samuel Giger im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Kilian Wenger (links) reagiert neben Christian Schuler im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Michael Bless. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Remo Kaeser (oben) schwingt mit Michael Bless im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Christian Stucki. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 24. August 2019) Arnold Forrer (links) schwingt mit Christoph Bieri im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Arnold Forrer. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Impression vom Campingplatz. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 23. August 2019) Impression vom Campingplatz. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 23. August 2019) Besucher applaudieren zum Auftakt des Eidgenössischen. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Besucher in der Arena.(KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Besucher in der Arena. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Schwingerarena am frühen Morgen. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Impressionen vom Heimweh-Konzert im Festzelt Gemsstock. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019)

Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019) Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019) Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019)

Fahnenschwinger beim Festumzug vor der Schwingerarena. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Eine Kuhherde beim Festumzug vor der Schwingerarena. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) OK-Präsident Heinz Tännler (links) und Bundespräsident Ueli Maurer (Mitte) beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfahnen beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Jungschwinger posieren beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Trachtenleute beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfans bestaunen den Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Ganz Zug scheint auf den Beinen. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Die Anwohner bei der Schwingerarena begrüssen die Schwingerfans und Schwinger. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Das Korps der Zuger Beresina Grenadiere führt den Festumzug durch die Stadt Zug an. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Der traditionelle Empfang der Verbandsfahne des Eidgenössischen Schwingerverbands auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression des Fahnenempfanges auf dem Landsgemeindeplatz Zug. (Bild: Maria Schmid) Die Ehrendamen haben sichtlich Spass am Eidgenössischen. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen mit ihrem schicken Schuhwerk. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen posieren beim traditionellen Fahnenempfang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom traditionellen Fahnenempfang der Verbandsfahne auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Dieser Jungschwinger hat auf der einen Kopfhälfte das Zuger Wappen als Haarschnitt... (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) ... auf der anderen Seite trägt er eine Edelweiss-Blüte auf dem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Von der Schwingergasse auf den Landsgemeindeplatz: OK-Präsident Heinz Tännler hält eine Rede bei der offiziellen Fahnenübergabe. (Bild: Maria Schmid. 23. August 2019) Der OK-Präsident Heinz Tännler (rechts) beim Anzapfen des ersten Bierfasses im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Schwingergasse am Esaf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Die Korporation Zug hat für die Schwinger Arena drei verschiedene Brunnen angefertigt. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Der zweite Brunnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Der dritte Brunnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Die Chrampfer sind fleissig – und gut gelaunt. (Bild: Janick Wetterwald) Am Freitagabend treten hier ChueLee auf. Für die wenigen Besucher läuft am Eröffnungsnachmittag noch Musik aus der Konserve. (Bild: Jonas von Flüe, 23. August 2019) Das magistrale Wort von Bundespräsident Ueli Maurer: «Das Esaf ist das schönste Fest der Schweiz.» (BIld: Charly Keiser, 23. August 2019) Die beiden Trachtenmädchen aus Baar Estelle (4, links) und Emilia (6) freuen sich auf den Umzug. (Bild: Cornelia Bisch, 23. August 2019) (v.l.n.r.) Stefan Hofmänner, SRF Kommentator, und Adrian Käser, Schwingerkönig 1989 und SRF Experte zeigen ihren Arbeitsplatz beim Schwingfest. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, 23. August 2019) Viele Bildschirme, Tasten und Hebel: Ein Blick hinter die SRG-Kulissen. So arbeitet das Fernsehen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Zug. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, 23. August 2019) 172 Bilder Schwinger, Fans und Rinder: Die besten Bilder vom Schwingfest in Zug

08:25 Uhr

Bevor's bei uns nur noch vorwärts geht in Richtung Schwinger-König.... ....blicken wir noch einmal zurück auf eine tolle Partynacht – unter anderem mit dem Konzert von Lo & Leduc. Lesen Sie hier die Berichte unserer beiden Reporterinnen Vanessa Varisco und Rahel Hug:

Das Konzert von Lo & Leduc. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019)

Beste Stimmung am Konzert von Lo & Leduc. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019)

Der Auftritt von Manillio. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019)

08:16 Uhr

Fit uns zwäg iist auch unsere Polizei! Hier im Bild die Herren der «Dialogteams».

Wir sind bereit für den 2. Tag am @ESAF2019Zug. Unsere #Dialogteams sind auch heute wieder für euch im Einsatz. Geniesst die tolle Stimmung und passt auf euch auf. ^klfr #zugerpolizei #esafzug @StadtpolizeiZH pic.twitter.com/IPWvHq0jJu — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 25, 2019

08:12 Uhr

Zuschauer auf den Tribünen während des 5. Gangs. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 25. August 2019)

Bodigt Wicki auch den Hünen Stucki?

Der Schwing-Wettkampf in der Arena läuft bereits, die Männer stehen im 5. Gang. Hier geht es zu unserem Schwingticker:

07:44 Uhr

Update von der Polizei: Schürfungen, Prellungen und einzelne Streitigkeiten



Auch die zweite Nacht am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest verlief mehrheitlich friedlich, das meldet die Zuger Polizei heute Morgen früh. Vereinzelt kam es in den Festzelten zu Streitigkeiten sowie zu tätlichen Auseinandersetzungen. Nennenswerte Zwischenfälle wurden jedoch nicht verzeichnet.

Zwischen Samstagabend 19:00 und Sonntagmorgen 04:00 Uhr, wurden an den Sanitätsposten auf dem Festgelände rund 170 Personen behandelt. Meist wegen Schürfungen, Prellungen sowie Schnittwunden. 17 Personen mussten zur weiteren Behandlung ins Spital überführt werden. Drei von ihnen mit schwereren Verletzungen die sie sich bei Stürzen zugezogen haben.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug musste auf dem Festareal bisher keine Einsätze leisten.

(Bild: Zuger Polizei)

07:40 Uhr

Wo bleibt das Bier? Hat's genug Wein?

Gestern hat das Gerücht die Runde gemacht, Feldschlösschen könne kein Bier mehr liefern. «Das stimmt nicht», sagt OK-Präsident Heinz Tännler heute Morgen auf Anfrage. Allerdings sei der Weinlieferant von der Menge des getrunkenen Weissweins überrascht worden. «Der offizielle Festwein dürfte bis am Mittag ausgehen. Danach gibt es Yvorne. Das ist auch ein Weisser», sagt er schmunzelnd.

(Bild: Jonas von Flüe)

07:30 Uhr

Zwischenbilanz vom obersten Chef:

Laut OK-Präsident Heinz Tännler waren am Samstag geschätzt 170'000 Personen in Zug unterwegs. Am Freitag waren es 110'000. Heute rechnet er wieder mit bis zu 150'000 Personen.

07:25 Uhr

Das grösste Trainingszentrum der Schwinger ist derzeit im Herti-Quartier. Überall wärmen sich die Athleten vor dem Ausstich auf.

(Bild: Jonas von Flüe)

(Bild: Jonas von Flüe)

07:24 Uhr

Unterwegs in Zug: Die Massen strömen wieder Richtung Arena.

(Bild: Jonas von Flüe)

Guten Morgen ☀️ Wir freuen uns auf die Bösen und einen schönen 2. Wettkampftag #esafzug2019 #esaf pic.twitter.com/il5mDxwF5R — ESAF 2019 Zug (@ESAF2019Zug) August 25, 2019

Sonnenaufgang in Zug. (Keystone)

07:20 Uhr

Zur Morgenstund: Diese Schwingfans sind mit dem Schiff von Arth nach Zug gereist. Auf dem Zugersee gab es ein echtes Schwinger-Zmorge: Rösti mit Speck.

(Bild: Jonas von Flüe)

(Bild: Jonas von Flüe)

07:15 Uhr

(Bild: Janick Wetterwald)

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem prächtigen ersten Blick in die Arena begrüssen wir Sie herzlich in unserem Festticker. Unser Reporter-Team steigt mit Ihnen in den Schwing-Sonntag. Folgende Highlights erwarten uns heute:

7 Uhr - Start Public Viewing

7.45 Uhr - Ausstich (5. Gang)

9.30 Uhr - Festakt in der Arena

10.30 Uhr - Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

11 Uhr - Vorführung Lebendpreise

12 Uhr - Mittagspause

13.30 Uhr - Kranzausstich (7. Gang)

14 Uhr - Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

14.45 Uhr - Unspunnenstein: Finalwettkampf in der Arena

15.15 Uhr - Kranzausstich (8. Gang)

15.30 Uhr - Vorführung Lebendpreise

16.45 Uhr - Schlussgang

17.15 Uhr - Schlussakt in der Arena

18.15 Uhr - Rangverkündigung in der Arena

22 Uhr - Schliessung Restaurants, Stände, Bar

Zum Nachlesen: Die Highlights vom Samstag im Ticker