Ein Abend zum Vergessen für die Zugerinnen Zug United verliert gegen die Wizards Bern Burgdorf mit 4:9 in der Nationalliga A. Kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts hiess es schon 0:8. Micheline Müller

Zugs Goalie Micheline Müller hat mehr zu tun, als ihr lieb sein kann. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Januar 2019))

Die Zugerinnen starteten gegen das drittplatzierte Burgdorf eigentlich vielversprechend in die Partie. Der Aussenseiter erspielte sich einige Tormöglichkeiten. In der 11. Spielminute gelang den Bernerinnen jedoch der erste Treffer. Der knappe Rückstand hatte, trotz einer Strafe gegen die Zugerinnen, bis zur 33. Minute Bestand. Dann brach die United auseinander. Nach Ende des Mittelabschnitts lag das Heimteam mit 0:5 im Hintertreffen.

Die Zuger Trainer reagierten mittels eines Torhüterinnenwechsel: Ebinger kam für Müller in die Partie. Ausserdem gab es einige taktische Neuanweisungen. Diese verfehlten allerdings ihre Wirkung. Das dritte Drittel ging vorerst weiter, wie das zweite aufgehört hatte. Cina, Wyss und Hanimann erzielten in nur zwei Minuten drei Treffer. So stand es rund 17 Minuten vor dem Ende bereits 8:0 für die Gäste. Für die Zugerinnen folgte auf das Time-out ein Charaktertest. Die langersehnte Reaktion von Zug United kam. Ott, Noga und Kistler erzielten drei Tore für die Gastgeberinnen. Nach je einem Treffer auf jeder Seite hiess es schliesslich 4:9 aus United-Sicht.

Wie konnte das passieren?

Nach dem Spiel kamen auf Zuger Seite viele Fragen auf. Warum gelang es dem Team, trotz erster guter 30. Minuten nicht, die Wizards zu stoppen?Eine eindeutige Antwort auf solche Fragen zu finden gibt es in der Regel nicht. Umso wichtiger ist es, dass das Team von Zug United nun nach vorne schaut. Noch immer liegt das Team auf dem letzten Playoff-Rang, den es in den letzten zwei Matches zu verteidigen gilt. Aufgrund der Nationalmannschaftspause finden zwei Wochen lang keine Meisterschaftsspiele statt. Die Zugerinnen werden am 10. Februar auswärts gegen Skorpion Emmental Zollbrück das nächste Mal im Einsatz stehen.