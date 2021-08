Vereine/Verbände Ein abenteuerliches Lager Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug führte ein Sommerlager auf einem Schiff durch.

Die Kinder hatten von der Badeplattform auf dem Schiff Yellow einen direkten Zugang zum Zuger See.

Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug führte mit dem GGZ Erlebnislager erstmals eine eigene Lagerwoche auf dem Gastschiff Yellow durch. Damit ermöglichte sie Kindern, die sonst nicht verreisen können, Ferien unter Gleichaltrigen mit einem abwechslungsreichen Ausflugsprogramm in der Region.

15 Kinder im Alter von acht bis elf Jahren bezogen am 25. Juli trotz eher unfreundlich nassen Wetters ihr schwimmendes Lagerhaus. Dies war bereits das erste Erlebnis, denn aufgrund des Hochwassers war das Schiff nur dank eines zusätzlich konstruierten Holzstegs mit trockenen Füssen zu erreichen.

Ungeplanter Zwischenhalt auf dem Berg

Eine neue Erfahrung war dann auch das Übernachten in der Schiffskajüte. Ganz besonderen Spass bereitete den Kindern jedoch die Nähe zum Wasser. Der Höhepunkt des Tages war jeweils der Sprung in den See, direkt von Bord des Lagerschiffs versteht sich. Doch auch das Ausflugsprogramm bot jede Menge zu entdecken und zu erleben; sei es die Fahrt mit der Gondel auf den Sattel, die rasante Fahrt mit dem Rodelschlitten talwärts, der Besuch im Tierpark Goldau oder das Experimentieren im Verkehrshaus Luzern.

Die Lagerwoche machte ihrem Namen dann definitiv alle Ehre, als die Kindergruppe aufgrund der Wetterverhältnisse drei ungeplante Stunden auf dem Sattel-Hochstuckli verbrachte. Doch mit Wärmedecken bei einer heissen Schokolade im Bergrestaurant war selbst dies ein Abenteuer und konnte der Stimmung keinen Abbruch tun. Für die Teilnahme war nur ein kleiner Unkostenbeitrag nötig, da die Gemeinnützige Gesellschaft Zug die Finanzierung der Lagerwoche übernahm. Wie gut das GGZ Erlebnislager den Kindern tat, war unschwer zu erkennen: Sie dankten es täglich mit lachenden Gesichtern und strahlenden Augen.