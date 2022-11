Vereine/Verbände Ein Brunch in Tracht Die Trachtengruppe Risch-Rotkreuz hat zum Brunch eingeladen.

Das Fyrabe-Chörli mit Cécile Thalmann an der Handorgel, sang sich in die Herzen der Besuchenden.

Ursprünglich war es der Heimatabend, zu welchem die Trachtengruppe Risch-Rotkreuz jahrelang aufgerufen hat. Nach Corona suchte man nach einem neuen Konzept, um das lokale Publikum anzusprechen. Ein Brunch mit Unterhaltung ist daraus entstanden und die Bevölkerung hat vielversprechend darauf reagiert. Der Saal konnte mit über 200 Anmeldungen reichhaltig gedeckt und vorbereitet werden. Auch die traditionelle Tombola wurde wieder realisiert und zeigte sich mit zahlreichen Spenden und grosszügigen Geschenken aus lokalen Geschäften, farbenprächtig. Für den Brunch konnten die Zuger Bürinne Apéro engagiert werden.

Sie zauberten ein traumhaftes Buffet auf die Tische, was für Auge und Gaumen äusserst einladend wirkte. Dementsprechend wurde auch konsumiert und die Besucherinnen und Besucher zeigten sich damit vollends zufrieden. Die Stockeri Örgeler eröffneten das Unterhaltungsprogramm mit lüpfiger Musik. Das ansässige Fyrabe-Chörli unter der Leitung von Claudia Aregger hat sich mit zwei Auftritten in die Herzen der Besucherinnen und Besucher gesungen. Die Lieder wurden begleitet und mit Handorgel gespielt durch Cécile Thalmann. Die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Stefanie Schneider und Judith Fetsch mischte das Programm farbig auf, ganz im Sinne des dankbaren Publikums. Die Trachtentänzli wurden von Seppi Hess mit seiner Formation begleitet.

Auch die melodiösen Alphornklänge, sauber gespielt vom Alphorntrio Holzklänge, fehlten nicht. Alles in allem durfte die Präsidentin Marianne Zemp Anfang Nachmittag die Besucherinnen und Besucher zufrieden mit zahlreichen Dankesworten verabschieden, in der Hoffnung, in einem Jahr wieder zu diesem Sonntagsschmaus einladen zu dürfen.