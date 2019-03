Kolumne Ein Chor auf Rädern Redaktorin Andrea Muff über ihre Sing-Gewohnheiten beim Autofahren. Andrea Muff

Andrea Muff

In meinem Auto sitze ich oft alleine. Das ist auch gut so, denn ich gehöre zu denjenigen, die gerne laut (und etwas schief) mitsingen, wenn Queens «Bohemian Rhapsody» aus den Boxen dröhnt oder mit Nirvanas «Smells Like Teen Spirit» Erinnerungen aufkommen. Auch bei allfälligen Radiohits von heute – ob textsicher oder nicht – singe ich gerne mit.

Obwohl man im Auto normalerweise keinen Kontakt zu anderen Autofahrern hat, kommt es doch zu Verbindung mittels nonverbaler Kommunikation. So habe ich schon beobachtet, dass ich keineswegs die einzige bin, die ein gutes Lied lautstark und mit entsprechender Gestik zu würdigen weiss. Schmunzeln musste ich aber, als ich per Zufall an der Ampel in den Rückspiegel blickte und sah, dass ich nicht die einzige bin, die gerade genau diesen Hit aus dem Radio feiert.

Hinter mir schlug nämlich ein Autofahrer im Takt eines Songs auf sein Lenkrad – und seine Lippen bewegten sich ebenfalls. Bei genauerem Hinsehen fiel mir auf, dass er mit seinen Lippen dieselben Worte formte wie ich gerade. Was für einen Zufall? Er hörte also gerade denselben Radiosender wie ich und konnte bei Steppenwolfs «Born To Be Wild» ebenfalls nicht mehr an sich halten. Wir sangen das Lied gemeinsam – mit viel Hingabe natürlich. Ein Chor auf Rädern könnte man fast sagen – wahrscheinlich sogar mehrstimmig.

Wenn Sie an einem Auto vorbeilaufen, das gerade an der Chamerstrasse wieder einmal im Stau steht und in dem die Fahrerin lauthals alte Rock-Klassiker schmettert, bin ich das. Übrigens freue ich mich auch immer über einen Korb mit «Chrööpfeli» und Wein.