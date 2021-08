Leserbrief Ein Feuerwerk als Überraschung? Zur 1. August-Feier in der Stadt Zug

Um 18 Uhr verkündete der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt an seiner 1. August-Ansprache vor etwa 300 Anwesenden auf dem Landsgemeindeplatz, dass als grosse Überraschung am Abend das ursprüngliche Seefest-Feuerwerk stattfinden würde. Es würde mich sehr interessieren, wie dies empfunden wurde?

Als es um 22.30 Uhr losging, wusste praktisch niemand davon. Die Restaurants in der Stadt waren praktisch alle schon am Zumachen. Das Feuerwerk mag ja eine nette «Zückerli-Idee» gewesen sein. Ich persönlich empfand es als daneben (ich bin geimpft und kein Covid-Leugner). «Habt Freude am Feuerwerk, aber seid ja nicht zusammen und freut Euch darüber.»

Daniel Meyer, Zug