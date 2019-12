Ein glanzvoller «Rotchrüüzer Weihnachtszauber» Der Konzertabend des Musikvereins Rotkreuz übertraf die kühnsten Erwartungen.

Das Konzert des Musikvereins Rotkreuz im Roche-Personalrestaurant überzeugte das Publikum. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 14. Dezember 2019)

Das weihnachtlich geschmückte Personalrestaurant Quadra auf dem Roche-Areal in Rotkreuz war bis auf den letzten Platz besetzt, als der Musikverein Rotkreuz gemeinsam mit dem Chor Chili Voices die Bühne betrat. Beeindruckt von der stimmungsvollen, warmen Atmosphäre meinte Reto Karrer aus Allenwinden: «Das Konzertprogramm mit traditioneller und moderner Weihnachtsmusik ist vielversprechend. Ich bin gespannt, wie es in diesem luftig erbauten Personalrestaurant um die Akustik bestellt ist?»

Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Schon die Konzerteröffnung mit «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» liess keinen Zweifel offen – die Akustik vermochte die höchsten Erwartungen zu erfüllen. Genauso wie der Musikverein Rotkreuz unter der Leitung von Fabio Küttel und der Gesang des Chors Chili Voices unter der Leitung von Mirjam Lüthi. Das Publikum kam in den Genuss von grossartiger weihnachtlicher Musik und Liedern aus aller Welt. Das russische Weihnachtslied «Bajuschki Baju» oder das italienische «Nessun Dorma», dem der Solist Simon Michel mit dem Eufonium den Stempel aufdrückte, vermochten das Publikum restlos zu begeistern.

Ein Highlight jagte das nächste

Mit «I Will Follow Him», «Driving Home For Christmas» und «The Sound Of Silence» und weiteren berührenden Stücken, die unter die Haut gingen, folgte ein Highlight nach dem anderen. Besonders erwähnenswert sind die schwungvoll-eleganten Einlagen aus der Nussknacker Suite und der Sologesang von Tamara Gemperle, die mit ihrer begnadeten Stimme «The Storm Is Passing Over» einen ausgewachsenen Wintersturm heraufbeschwor. Man konnte sich bildlich vorstellen, bei Kerzenschein in geselliger Runde in der warmen Stube zu sitzen und durchs geschlossene Fenster nach draussen zu schauen.

Humorvolle Moderation

Besonders erwähnenswert ist die Vielfalt der aufeinander abgestimmten Musik- und Liedervorträgen, mit denen der Musikverein Rotkreuz und der Chor Chili Voices zu brillieren vermochten. Ein dickes Kompliment verdient auch der aus Bern angereiste Moderator Karl Gorsatt. Zum einen, weil er die einzelnen Stücke fundiert beschrieb, und zum anderen, weil er den «Rotchrüüzer Wiehnachtszauber» mit Humor und Witz würzte. So etwa, als er in Anlehnung an den nationalen Finanzausgleich mit einem Augenzwickern vermerkte: «Ich moderiere gratis. Ich muss den Zugern etwas zurückgeben, sie liefern ja so viel nach Bern.»

Besucher gingen zufrieden nach Hause

Reto Karrer, der sich vor dem Konzertbeginn einige Gedanken machte, sagte nach beim Verlassen des Events: «Meine kühnsten Erwartungen wurden übertroffen. Das reichlich bestückte Programm mit den grossartigen musikalischen und gesanglichen Vorträgen und das stimmungsvolle Ambiente haben eine unermessliche Vorfreude auf Weihnachten aufkommen lassen.»