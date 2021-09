Leserbrief Ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit Gedanken zum Göttlichem

Was ist das? In gewissen Läden auf Buddha hingewiesen zu werden – da es doch nur einen Gott gibt, wie es in der neuen eidgenössischen Bundesverfassung (Präambel) heisst: «Im Namen Gottes, des Allmächtigen.»

Zu ihm können wir beten (Landeshymne) und weil er ein lebendiger Gott ist, gibt er auch Antwort und Hilfe. Wie reagieren Buddha und andere Götter, zu denen die Menschen beten?

Unser Gott, Jesus Christus, ist ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott der Gerechtigkeit. Jeder denke darüber nach. Die Bibel, Gottes Wort, hilft dazu, auch im Blick auf die Wahrheit der Ewigkeit.

Fritz Speck, Zug