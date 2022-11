Vereine/Verbände Ein heimeliger Konzertabend Nach zwei coronabedingten Absagen war es endlich wieder so weit. Der Jodlerclub Schlossgruess Cham lud zu seinem beliebten Jahreskonzert ein, welches ganz unter dem Motto «Heimat» stand.

Das Konzert des Jodlerclub Schlossgruess sorgte für urchige Heimatgefühle.

Passend zum Konzertmotto wählte der Jodlerclub Schlossgruess seine Lieder aus. Und diese trug er mit viel Herzblut, Feingefühl und Engagement vor. Am 12. November durften Musikbegeisterte in den Genuss dieser Lieder kommen. Noch stimmgewaltiger wurde es nach der Pause, als die Schlossgrüessler von mehreren Gastjodlern des Jodlerdoppelquartetts Sportfreunde Luzern unterstützt wurden. Diese haben die Chamer bereits am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Andermatt unterstützt, und da die Zusammenarbeit so gut funktionierte, freute man sich auf das Wiedersehen am Jahreskonzert.

Für wohlige, heimatliche Klänge waren aber nicht nur die Gastgeber besorgt, sondern auch die weiteren Mitwirkenden. Dazu gehörte die Alp­horngruppe Echo vom Röhrliberg, die neben den traditionellen Stücken auch moderne Stücke wie etwa den «Isabel-Polka» vortrug.

In vorweihnachtlicher Stimmung

Als besonderes «Schmankerl» wurden zudem zwei Stücke zusammen mit Jodelgesang einstudiert. Eines davon war der bekannte «Hobby-Senn». Das gekonnte Zusammenspiel von Alphorn und Jodel (mit Brigitta Arnold und Bruno Koch) und Akkordeon (Lukas Koch) animierte das Publikum zum Mitsummen und Mitwippen.

Das zweite mit Jodel arrangierte Stück «Amazing Grace» (mit Helen Affolter) liess das Publikum bereits etwas vorweihnachtliche Atmosphäre tanken. Nicht zuletzt sorgte auch die Wagemöösler Chlottermusig für urchige Heimatgefühle. Mit ihrem abwechslungsreichen, volkstümlichen Musikstil, der auch mit viel Schalk vorgetragen wurde, erfreuten sie vor, während und nach dem Konzert die Ohren, Augen und Herzen. Zwei Duette aus den Reihen des Jodlerclubs Schlossgruess rundeten den gelungenen Abend ab. Zu diesem trug auch Moderator Hans Arnold aus Kappel am Albis bei.

Er begleitete das Publikum gekonnt, mit viel Charme und einer guten Prise Humor durch den Abend. Mit Lisa und Nina Heimann präsentierte der Jodlerclub Schlossgruess stolz zwei Debütantinnen in seinen Reihen.

Der Nachwuchs in den Startlöchern

Die beiden jungen Frauen jodeln erst seit kurzem mit, sangen aber bereits das komplette Konzert mit. Und nicht nur das: Auch mit dem Schwyzerörgeli sind die beiden Schwestern geschickt, was sie ebenfalls am Konzert unter Beweis stell­en durften. Das Publikum dankte zum Schluss des abwechslungsreichen Konzertabends mit einem besonders warmen Applaus.