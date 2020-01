Ein Hertianer bleibt immer ein Hertianer

(mo) Die Schaltzentrale der Eishockey-Weltmeisterschaft befindet sich in der Grafenau in der Stadt Zug. Die ersten Vorarbeiten für diesen Wettbewerb haben bereits vor rund fünf Jahren begonnen. Es befindet sich aber nicht nur der Sitz des Organisationskomitees in Zug. Auch bei der Führung spielen Einheimische eine grosse Rolle. OK-Chef ist Gian Gilli, der auch dem Verwaltungsrat des EV Zug angehört. Sein Stellvertreter ist Sven Probst. Der 44-Jährige ist der Finanzchef der WM-Organisation. Er bringt, wie auch Gilli, Erfahrungen aus anderen Grossveranstaltungen im Sportbereich mit. An den beiden Spielorten Zürich und Lausanne rechnen die Organisatoren mit rund 380000 Zuschauern. Insgesamt gibt es 64 Partien zu sehen. Die Letzte, der Final, findet am 24. Mai in Zürich statt. Die Schweiz startet am 9. Mai in Zürich mit der Partie gegen Russland in das Turnier.