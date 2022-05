Leserbrief Ein herzliches Dankeschön Zu einer Hilfeleistung am Bahnhof Zug

Am Samstag, 23. April 2022, nachmittags, fiel ich auf dem Perron 4 im Bahnhof Zug nach einer diabetesbedingten Unterzuckerung in ein Koma und wurde anschliessend mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Zug FFZ und dem Rettungsdienst Zug RDZ von der Rega in die Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals geflogen.

Seit letztem Mittwoch bin ich wieder ohne Nachwirkungen zu Hause. Das Ganze wäre kaum so glimpflich abgelaufen, hätten nicht mir unbekannte Passantinnen und Passanten rasch reagiert und professionelle Hilfe angefordert. Ihnen danke ich von Herzen für ihre zweifellos lebensrettende Ersthilfeleistung.

Sie war die Voraussetzung für die nachfolgende professionelle Betreuung durch FFZ, RDZ und Rega, denen ich selbstverständlich auch auf diesem Wege meinen Dank ausspreche.

Ulrich Bollmann, Zug