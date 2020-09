Ein lebendiges Kunstprojekt in der Stadt Zug

Die Kunstpause ist seit 2004 eine Plattform für junge Künstlerinnen und Künstler aus Zug, der Umgebung und neu sogar aus dem Ausland. Sie konzentriert sich nicht ausschliesslich auf das Feld der bildenden Kunst, sondern fragt explizit nach den Schnittstellenbereichen zwischen Kunst, Grafik, Design, Musik, Performance und Digitaler Kunst Im Laufe der letzten 16 Jahre bewarben sich immer mehr Künstlerinnen und Künstler aus anderen Kantonen für die Teilnahme an der Kunstpause und das Rahmenprogramm der Veranstaltung wurde vielfältiger. Die nächste Ausgabe findet am 20. bis 23. Mai in der Chollerhalle Zug statt und im Oktober können wieder Bewerbungen via online Formular eingereicht werden.