Ein neues Heiz-Konzept für das Quartier Zimel wurde notwendig Bei den Bauprojekten für das neue Quartier Zimel wird vorwärts gemacht. Der Korporationsrat legt den Baukredit für ein weiteres Haus vor. Auch ein Baugesuch wurde eingereicht. Zu Verzögerungen kommt es hingegen bei der geplanten Heizung. Carmen Rogenmoser

Die Profile auf der Zimel-Wiese verraten es: Hier ist einiges in Planung.

(Bild: Stefan Kaiser, Unterägeri, 7. Mai 2019)

Nun geht’s auch beim «Cluster Nord» des neu entstehenden Quartiers Zimel in Unterägeri los. Der Korporationsrat legt an der kommenden Gemeindeversammlung einen Baukredit über 9,2 Millionen Franken für den Bau eines Mehrfamilienhauses und den entsprechenden Anteil der Tiefgarage vor (siehe Box). Dieses soll auf den Baufeldern 9A und 9B, in der Ecke Sprungstrasse und Ahornstrasse zu stehen kommen. Zum geplanten Gebäudekomplex gehören 14 Wohneinheiten, aufgeteilt in 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen. Das Mehrfamilienhaus, dessen Wohnungen vermietet werden sollen, soll als reiner Holzbau realisiert werden. Zumindest, wenn es nach dem Wunsch des Korporationsrates geht. Als Alternative werden in der Vorlage auch die Kosten für einen Hybrid-Bau (das Tragwerk des Gebäudes wäre aus Stahlbeton) aufgezeigt. Das ist mit rund 8,9 Millionen Franken etwas weniger teuer.

Die Dachfläche des Neubaus soll der Eigenverbrauchsgemeinschaft Zimel zur Verfügung gestellt werden. Der Gründungskredit für dieses Konsortium kommt ebenfalls an der Versammlung zur Abstimmung.

Gesuch für eine provisorische Heizzentrale

Bereits im Sommer 2018 haben die Korporationsbürger einen Kredit von 7,5 Millionen Franken für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit ebenfalls 14 Wohnungen genehmigt. Dieses entsteht auf Baufeld 4. Die Wohnungen werden im Stockwerkeigentum verkauft. Doch nicht nur die Korporation hat erste Schritte unternommen, auch weitere Eigentümer sind aktiv geworden. So etwa die Häusler Immobilien und Verwaltungs AG. In ihrem Namen wurde ein Baugesuch für vier Mehrfamilienhäuser mit Einstellhalle bei der Gemeindeverwaltung eingereicht. Weitere Eigentümer seien in den Startlöchern, sagt Remo Iten, der im Korporationsrat für die Liegenschaften zuständig ist.

Die Profile im Gebiet zeigen, dass noch mehr geplant ist. Tatsächlich ist bei der Gemeinde ein Gesuch für die Erstellung einer provisorischen Heizzentrale eingereicht worden. Diese soll auf demselben Baufeld wie das neu geplante Mehrfamilienhaus der Korporation erstellt werden. «Es wird eine mobile Heizung erstellt, um die in die Jahre gekommene Heizung in der Überbauung Schwelli bei einem Ausfall zu ersetzen, sowie die ersten neu geplanten Wohnungen der Häusler Immobilien zu beheizen», so Iten.

Weg vom ursprünglichen Plan

Damit schwenkt die Korporation vom ursprünglichen Plan ab: Eigentlich sollte die bestehende, rund 30 Jahre alte Heizzentrale Schwelli renoviert werden. Ein kleinerer Heizkessel soll eingebaut werden. Auf der anderen Strassenseite im Baugebiet Zimel sollte eine neue Heizzentrale installiert werden. Mit weiteren Massnahmen hätten die Abgaswerte drastisch reduziert werden sollen.

«Mit den zwei unterschiedlich dimensionierten Heizkesseln kann der Energiebedarf während des ganzen Jahres mit der Verbrennung von Holzschnitzeln aus den Waldungen der Korporation Unterägeri gewährleistet werden», liess sich der Vorlage zur Versammlung vom Mai 2018 entnehmen. Der Baukredit für den Ersatz der Heizzentrale Schwelli, den Neubau der Heizzentrale Zimel sowie der Fernwärmeversorgung 1. Bauetappe Zimel mit Gesamtkosten von 2,17 Millionen Franken wurde an der entsprechenden Versammlung angenommen.

Die Mieter und Eigentümer der Überbauung Schwelli machten dem Korporationsrat aber einen Strich durch die Rechnung: Die Bewohner seien durch die Emissionen der alten Heizung in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden und würden keine zweite Heizanlage in unmittelbarer Nähe der Überbauung Zimel dulden, schreibt der Korporationsrat. «Wir möchten eine grössere Heizzentrale, weiter weg vom Wohngebiet erstellen und sind der Meinung, dass nur ein Kamin an einem Standort ausserhalb des Wohngebietes breitere Unterstützung bekommt», erklärt Remo Iten.

Es braucht zusätzliche Energie

Vorgesehen ist dafür eine Parzelle neben der bestehenden Helgenhüsli-Baracke. Das Land gehört der Einwohnergemeinde. Momentan laufen die Verhandlungen. Die Korporation könne sich sowohl einen Kauf wie auch einen Abtausch von Land vorstellen. Da auch die Bauarbeiten beim geplanten KMU-Park Helgenhüsli in Griffnähe sind, muss zusätzliche Energie zur Verfügung gestellt werden. «Dadurch ergeben sich nun zusätzliche Optionen für einen Anschluss an ein grösseres Fernwärmenetz Zimel», lässt sich der Vorlage entnehmen.

In einer ersten Phase sollen, wie im Vorfeld geplant, ein grösserer und ein kleinerer Heizkessel betrieben werden. «Es soll aber der Platz geschaffen werden, dass künftig auch noch ein dritter Heizkessel in diese Heizzentrale integriert werden kann.» Am 20. Mai wird der Korporationsgemeinde nun ein Projektierungskredit vorgelegt. Dazu, wie lange die mobile Heizzentrale im Einsatz sein wird und wie teuer das Provisorium ist, könne momentan noch keine Auskunft gegeben werden, sagt Iten.

Die Korporation setzt sich auch für Sonnenenergie ein. Neben Sonnenkollektoren für die Aufbereitung von Warmwasser werde der Sonnenstrom gefördert. Möglichst viele Häuser im Baugebiet Zimel sollen Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern errichten. «Wenn sich möglichst viele Dachflächen zu einer Gemeinschaft zusammenschliessen, kann eine wirkungsvolle ‹Eigenverbrauchsgemeinschaft› gebildet werden.» Diese wiederum werde von der WWZ als Grosskunde akzeptiert, woraus günstigere Strompreise resultieren. Deshalb soll nun die «Eigenverbrauchsgemeinschaft Zimel» koordiniert werden.