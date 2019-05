Ein neues Konzept beflügelt Schülerzahlen an der PH Zug Die Pädagogische Hochschule Zug ist so beliebt wie noch nie. Dies führt die Leitung insbesondere auf neu konzipierte Studiengänge zurück. Zoe Gwerder

An der Pädagogischen Hochschule in Zug haben sich für den Sommer so viele Studenten angemeldet wie noch nie in deren 15-jähriger Geschichte. Gemäss der Hochschule liegen derzeit 146 Anmeldungen vor. Im vergangenen Jahr waren es 125, vor fünf Jahren 103 und beim Start 2004 zählte die Schule 79 Studenten. Gemäss dem Studienleiter der PH Zug, Simon Bieli, widerspiegeln diese Zahlen der Anmeldungen den jeweiligen Stand im Mai. Bis zum Schulstart im September könne sich dieser noch verändern. «Wir haben immer wieder Abmeldungen, oder aber auch weitere Anmeldungen, die dazu kommen.» So habe es Jahre gegeben, in denen man mit etwa derselben Anzahl Studierenden gestartet sei, wie angemeldet waren, aber auch Jahre, in denen sich über 10 Prozent der Studenten wieder abgemeldet hätten. Die Gründe seien vielfältig, so Bieli: «Es gibt Schüler, die sich noch nicht entscheiden wollen und sich für mehrere Schulen anmelden. Aber es gibt auch immer wieder solche, die die nötige Prüfung – sei es die Matura nach der Kanti oder das erweiterte Aufnahmeverfahren bei Quereinsteigern – nicht bestehen.»

Die Schule setzt auf Mund-zu-Mund-Propaganda

Bereits einen ähnlich hohen Anmeldestand konnte die PH Zug im Mai vor drei Jahren verzeichnen. 145 Studenten waren angemeldet. «Der Höchststand von damals war auf unsere neu konzipierten Studiengänge zurückzuführen», erklärt Bieli. In den zwei Folgejahren lag der Anmeldestand jedoch wieder deutlich unter diesem Niveau, mit 128 und 125. Dass es nun in diesem Jahr wieder einen starken Anstieg gegeben hat, führt Bieli unter anderem darauf zurück, dass nun der erste Studentenjahrgang mit den neuen Studiengängen abschliesst. «Wir denken, dass das viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda zu tun hat. Jetzt, mit dem Abschluss des ersten Jahrganges haben sich die Vorzüge des neuen Konzepts im Umfeld der Studierenden herumgesprochen», so Bieli. Zudem habe wohl schon immer auch die Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle gespielt. «Aber es gibt auch einen gewissen Anteil bei den Schwankungen, welchen wir uns nicht erklären können.»

Mit den neu konzipierten Studiengängen können die Studierenden sich besser ihr eigenes Programm zusammenstellen. Zudem können die künftigen Lehrerinnen und Lehrer nach der Ausbildung alle Fächer der Primarstufe unterrichten, was nicht in allen pädagogischen Hochschulen so angeboten wird. Der Anteil an Männern, die sich für den Lehrerberuf ausbilden lassen, pendelt gemäss Studienleiter Bieli seit Jahren zwischen 18 und 20 Prozent. Beim Vorbereitungskurs liege er zwischen 24 und 35 Prozent. «Wir machen die Erfahrung, dass Männer oft etwas älter sein müssen, damit sie sich für den Lehrberuf interessieren und deshalb erst via Quereinstieg den Weg ins Studium finden.»