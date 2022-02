Leserbrief Ein positives Signal zu Gunsten der Tiere «Bauer muss wegen Tierquälerei sechs Monate ins Gefängnis», Ausgabe vom 21. Februar

Es ist ein positives Signal, dass die Behörden in diesem Fall durchgegriffen und Konsequenzen gezogen haben. Das zeigt, dass sich in der Schweizer Gesellschaft nach und nach ein Bewusstsein dafür bildet, dass nichtmenschliche Tiere auch fühlen, Bedürfnisse haben – wie etwa artgerecht zu leben und unversehrt zu bleiben – und Rechte haben sollten.

Auf der anderen Seite greift die Strafe meiner Ansicht nach viel zu kurz. Einigen Personen aus dem ländlichen Umfeld mag die Haftstrafe überzogen vorkommen. Dabei sollte man sich jedoch überlegen, was schlimmer ist. Ein halbes Jahr in komfortablem Vollzug nach europäischem Standard? Oder Millionen von Leben, die – von der Geburt über das gesamte Leben hinweg bis zur Schlachtung – eingeengt, unter unhygienischen Verhältnissen – gefristet werden müssen?

Mir persönlich tut es weh, wenn ich daran denke, dass für die Fleisch-, Milch- und Eierproduktion sowie deren Vermarktung in der Schweiz jährlich sechs Millionen an Steuergeldern verwendet werden, denn damit wird dem einzelnen Bürger der Entscheid abgenommen, ob er solche unmenschlichen Zustände wirklich unterstützen will.

Meiner Meinung nach wäre das Geld besser in die Aufklärung der Bevölkerung bezüglich der ethischen, gesundheitlichen und klimatischen Auswirkungen von Tierproduktion investiert und in die Beseitigung solcher grausamen Zustände wie im Artikel beschrieben.

Ich danke in diesem Fall den Behörden, dass sie sich nicht einschüchtern liessen und diesen Tierquälern das Handwerk gelegt haben.

Carolin Caracol, Cham