fussball Ein Punkt für den SC Cham nach Spektakelspiel Beim 3:3 in Nyon in der Promotion League drehen die Gäste zunächst einen 0:1-Rückstand und geben dann einen 3:1-Vorsprung preis.

Der Chamer Captain Fabio Niederhauser zeigte sich nach dem 3:3 in Nyon enttäuscht: «Ich bin mit dem Remis nicht zufrieden. Das muss ich ehrlich sagen. Nyon war wie erwartet der starke Gegner, doch wir haben grosse Gegenwehr geleistet. Nach unserer 3:1-Führung zur Pause müssen wir den Sieg einfach holen.»

Es waren gemischte Gefühle, die die Ennetseer nach diesem Promotion-League-Duell plagten. Vor dem Spiel hätten sie vermutlich ein Unentschieden unterschrieben. Denn Nyon ist immerhin Mitfavorit für den Aufstieg in die Challenge League.

Doch nach der Partie sah die Gefühlslage anders aus, schafften die Gastgeber den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 3:3 doch erst in der 86. Minute. «Der Dreier wäre absolut realistisch gewesen. Auch deshalb, weil der Schiedsrichter zwei Mal für uns hätte Elfmeter geben können. Wir haben die Genfer düpiert mit einem starken Auftritt, das darf uns stolz machen», sagte Chams Stürmer Célien Wicht.

Das sah zu Beginn der Partie noch anders aus. Cham hatte in der Startviertelstunde Mühe, ins Spiel zu kommen. In dieser Phase kamen die Genfer auch leicht zur 1:0-Führung. Doch die Reaktion der Ennetseer folgte bald. Bis zur Pause drehten sie den Rückstand in eine 3:1-Führung um.

Follonier glänzt als Doppeltorschütze

Überragend dabei war der ehemalige Profi Daniel Follonier. Er traf in der 21. Minute zum 1:1 und in der 37. Minute zum 3:1. Dazwischen hatte Yannick Pauli das 2:1 erzielt. Die Chamer bestachen durch eine enorme Effizienz. Nyon war sichtlich geschockt und blieb in seinen Angriffsbemühungen bis zur Pause mehrheitlich blass.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Waadtländer den Druck auf die Mannschaft von Trainer Roland Schwegler, dessen Vertrag letzte Woche um eine Saison verlängert wurde. Eine Niederlage konnten sie sich im Kampf um den Aufstieg nicht leisten, dementsprechend stark war die Reaktion nach Wiederbeginn. Cham war nun mit Defensivarbeit beschäftigt, hatte aber auch Kontermöglichkeiten.

Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 73. Minute kam wieder Spannung auf. Cham kämpfte und zeigte viel Herzblut, die Kräfte schwanden. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit schafften die Westschweizer das 3:3 und suchten in der Folge den Sieg. Die Chamer litten und mussten beissen, doch sie retteten das Unentschieden über die Zeit.

Das Remis war in seiner Entstehung zwar bitter, die Leistung angesichts der langen Absenzenliste aber umso achtbarer. Mit Miranda (gesperrt), Siegrist (krank), Bühler, Wiskemann, Pasquarelli, Riedmann (alle verletzt) und Wüest (abwesend) fehlten gleich mehrere wichtige Spieler.

Am Mittwoch kommt Bellinzona

Abgesehen davon verlängerte das Team die Serie der Ungeschlagenheit auf sieben Partien (zwei Siege, fünf Unentschieden). Bereits am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Bellinzona weiter (19.30 Uhr, Eizmoos). Die Tessiner liegen derzeit auf Rang zwei. Die sechstplatzierten Chamer haben nicht zuletzt in Nyon bewiesen, dass sie für jeden Gegner in dieser Liga unbequem sein können.