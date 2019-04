Bushaltestelle Nidfuren: Ein «r» zu viel oder zu wenig? Die Bushaltestelle auf Menzinger Gemeindegebiet trägt einen falschen Flurnamen – von Nidfurren ist die Rede. Die Bevölkerung nehme den Schreibfehler aber mit Humor, so die Gemeinde. Andrea Muff

Die zwei verschiedenen Schreibweisen direkt beieinander – «Nidfurren» oder «Nidfuren»? (Bild: Stefan Kaiser, Menzingen, 5. April 2019)

Ja, wie jetzt? Nidfurren oder Nidfuren? An dieser Bushaltestelle in der Gemeinde Menzingen kommt Verwirrung auf: Einerseits befindet man sich laut Wanderweg-Hinweisschild bei «Nidfuren» auf «650 Meter», andererseits nimmt man den Bus bei der Haltestelle «Nidfurren». Die Gemeinde Menzingen habe dies dem Kanton und der ZVB (Zugerland Verkehrsbetriebe) bereits mitgeteilt. Und auch den Wünschen an den Kanton für den Fahrplan ab 2020 ist zu entnehmen: «Die Bushaltestelle Nidfuren wird fälschlicherweise im Fahrplan mit Nidfurren geführt. Der Name ist im Fahrplan sowie an der Bushaltestelle zu korrigieren.»

Auch die Konsultation von Beat Dittlis Buch «Zuger Ortsnamen» zeigt: Ein Nidfuren mit zwei «r» gibt es im Nachschlagewerk nicht. Nidfuren gehe auf die mittelhochdeutsche Wendung «nide der vurhen, nid der furen» zurück, heisst es. Das bedeute «unterhalb der Furen gelegen», mit Bezug auf den ehemaligen Hof Furen. Dieser habe weiter oben östlich beim heutigen Betlehem gelegen. Die Menzinger aber nehmen den Schreibfehler laut Gemeindeverwaltung mit Humor. Und wer weiss, vielleicht wird er schon bald korrigiert. Vom 29. Mai bis 16. Juni liegt der Bahn- und Busfahrplan 2020 öffentlich beim Kanton auf.