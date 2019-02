Leserbrief Oberer Postplatz: Ein Schreibtischtäter war hier am Werk Zum umgestalteten oberen Postplatz in der Stadt Zug

Ich wollte kürzlich zusammen mit meiner Gattin wieder mal in Zug flanieren gehen und dabei dem neusten Zuger Exploit, der «Flaniermeile» Postplatz, meine Aufwartung machen. Ich traute meinen Augen nicht, was ich sah – mit Worten schlicht nicht zu beschrieben! Katastrophal, gelinde ausgedrückt, ist geradezu eine masslose Untertreibung. «Honi soit qui mal y pense …» («Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt»), aber da haben sich wohl ein paar besonders aufgeweckte, vom Steuerzahler berappte Schreibtischtäter wirklich masslos übertroffen. Und verrannt!

Schwarzer Asphalt, da in unregelmässigen Streifen verteilt, rechts zwar nicht so sehr, dafür als Ausgleich überall zusätzlich viel grauer Beton, schrecklich abstossend, und dies soweit das Auge reicht … Da wurden, ebenso wenig eine Zierde, noch ein paar hässliche Betongestelle mit dünnen Holzlatten platziert, die bei genauem Hinschauen vermutlich einstmals als Bänke dienen sollten. Einladend? Totale Fehlanzeige. Einöde? Absolut garantiert. Wer will denn schon freiwillig auf solch ungemütlichen, kalten Bänken mit mehrheitlich fehlenden Rückenlehnen in den Ampel-Autoabgasen ersticken?

Beinahe hätte ich ja noch das restliche «Mobiliar» vergessen: ein paar Pflanztröge, natürlich auch aus Beton. Daraus reckt sich ein undefinierbares Geäst verzweifelt zum Himmel. Tatsächlich muss da einer ausserordentliche Fähigkeiten der negativen Art besitzen, um diesen Platz dermassen zu verunstalten. Ein Platz, der sich hervorragend zu einem Ort der Begegnung oder als Oase in unserer so hektischen Zeit hätte entwickeln können. Da hat ein zweifellos mit Blindheit geschlagener «Möchtegern-Designer» gewütet, dass man sich nur noch fluchtartig zu den erholsamen Anlagen unten am See retten kann. Eine einmalige Chance wurde grob fahrlässig vertan, leider. Da wurde im stillen Kämmerlein auf Teufel komm’ raus gewerkelt und gebastelt, ohne die geringsten Gedanken über Befindlichkeit oder Einbindung der Bewohner dieser Stadt.

Das Resultat beweist, dass bereits minimalste Ansprüche an Ästhetik, Einklang und Ausgewogenheit von den Verursachern ungefragt und leichtfertig von Anfang an über Bord geschmissen wurden. Und die Moral von der Geschicht’: der Postplatz mutierte zu einem unübersehbaren, hässlichen Schandfleck mitten in Zug, der landauf, landab seinesgleichen sucht. Beim verstörenden Anblick des «neuen» Postplatzes und dem Gedanken, dass ja auch noch der Parkplatz vor dem Regierungsgebäude von vermutlich denselben Tätern ebenfalls «umge(verun)staltet» werden könnte, befallen mich kalte Schauer und Ohrensausen. Gepriesen alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, welche unseren Volksvertretern in regelmässig wiederkehrenden Abständen «carte blanche» erteilen.

André Brunner, Oberägeri