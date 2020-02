Ein ungesichertes Auto rollt in Baar in ein Garagentor Weil ein Auto ungenügend gesichert wurde, geriet es ins Rollen und drückte ein Garagentor auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Das Auto rollte ins Garagentor. Bild: Zuger Polizei (Baar, 4. Februar 2020)

Am Dienstagmorgen, 4. Februar, kurz nach 6.15 Uhr, meldete eine Frau der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei, dass ihr Auto soeben ins Rollen geraten und beim Parkhaus Rathaus-/ Poststrasse in der Gemeinde Baar ins Garagentor gefahren sei. Dabei wurde das massive Stahltor nach oben gedrückt , worauf das Auto weiter nach unten fuhr und in die dortige Leiteinrichtung prallte.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, ist jedoch beträchtlich. Gemäss den Aussagen der 50-jährigen Lenkerin öffnete sich das Garagentor nicht wie gewohnt, worauf sie die Rampe rückwärts wieder hochfuhr, um das Tor beim dortigen Pfosten mit dem Schlüssel zu öffnen. Oben angekommen stieg sie aus dem Auto aus, worauf dieses ins Rollen kam und in das Garagentor prallte.