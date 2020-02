Ein Vater kämpft für seinen Sohn: «Ich schäme mich für den Kanton Zug»

Alexander Casanova besuchte von August 2016 bis Juli 2018 die 1. und 2. Klasse in der Sonderschule für Hörbehinderte Landenhof nahe Aarau. Die Zuweisung dorthin war, gestützt auf den Antrag der zuständigen kantonalen Stelle, des Schulpsychologischen Dienstes (SPD), durch den damaligen Walchwiler Rektor diskussionslos erfolgt. Die Kosten von jährlich rund 160000 Franken im «Landenhof» für Schulgeld und Transport teilten sich deshalb vorschriftsgemäss Kanton und Gemeinde.

Im Aargau erzielte Alexander so grosse Fortschritte, dass die Eltern um eine Unterforderung fürchteten. «Der Bub hatte seine Begeisterung für die Schule verloren, der lange Schulweg war zu einer grossen Belastung geworden und führte dazu, dass er sich sozial nicht integrieren konnte», führt sein Vater aus. Die Casanovas beantragten deshalb im Mai 2018 bei der Schule Walchwil zum einen die Zuweisung ihres jüngsten Sohns an die Privatschule Elementa in Neuheim. Diese zeichnet sich unter anderem durch kleine Klassen und Schulzimmer aus, was nach Rücksprache der Familie mit Fachleuten entscheidend für die Entwicklung Alexanders sei. Zum anderen pochten die Casanovas auf die Kostenübernahme der individuellen Unterstützung durch den auf Hörgeschädigte ausgerichtete Audiopädagogischen Dienst (APD). Der SPD beantragte hingegen die Zuweisung Alexanders an die gemeindliche Schule in Walchwil, und ausserdem die Förderung durch den APD und die Logopädie. Das entsprechende Schreiben datiert vom 5. Juli 2018, also wenige Wochen vor dem Beginn des neuen Schuljahrs. Die Eltern hatten Alexander zu diesem Zeitpunkt bereits auf eigene Faust bei der Elementa angemeldet.

Der Rektor folgte dem Antrag der SPD

Peter Casanova war davon ausgegangen, dass der Walchwiler Rektor Beat Schäli die Zuweisung an die Elementa entgegen der kantonalen Empfehlung vornehmen würde. Doch dieser folgte dem Antrag des SPD. Der Hintergrund: Hätte Schäli entgegen dem Vorschlag des SPD die Zuweisung an die Privatschule verfügt, hätte er den Kanton von dessen Unterstützungspflicht entbunden. Die Gemeinde hätte also die Gesamtkosten selbst tragen müssen. Diese lagen mit rund 71000 Franken – 28000 Franken Schulgeld und 43000 Franken Unterstützung durch den APD – deutlich tiefer als noch im Landenhof.