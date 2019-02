Ein weiterer Laden zieht nach Zug Nachdem im Herbst schon ein Schuhmacher sein Lokal an der Bahnhofstrasse in Baar aufgab, folgt nun ein weiteres Geschäft. Die Boutique Jolie Molly bezieht Räumlichkeiten am Landsgemeindeplatz. Laura Sibold

Inhaberin Irène Mäder richtet zurzeit ihre Boutique unter dem neuen Namen «Simply Living» ein.

Die Wohnboutique Jolie Molly existiert zurzeit nur auf dem Papier. Aus den Räumlichkeiten an der Baarer Bahnhofstrasse ist sie ausgezogen, der Webshop ist geschlossen. Erste Kartons stapeln sich jedoch bereits im Lokal am Landsgemeindeplatz 3, im Gebäude des Hotel Löwen. Mitte Februar soll die Boutique dort unter dem Namen «Simply Living» wiedereröffnet werden.

Das Konzept bleibt laut Erik de Milliano, der den Laden mit seiner Frau Irène Mäder führt, grösstenteils dasselbe. Man werde weiterhin Wohn- und Modeaccessoires sowie Geschenkartikel und Dekorationsgegenstände aller Art verkaufen. Neu soll im 90 Quadratmeter grossen Geschäft auch eine Kaffee-Ecke eingerichtet werden. Eine solche hat schon der Vorgänger, die Boutique 26 Rose Garden, geführt. De Milliano und Mäder wollen in ihrem Lokal allerdings auch Prosecco, Wein und wenn gewünscht Bier ausschenken können. «Wir möchten, dass die Leute länger im Laden verweilen und sich wohlfühlen», erklärt Erik de Milliano.

Städtischer Standort bietet mehr Möglichkeiten

Bauliche Veränderungen wird es im Lokal am Landsgemeindeplatz 3 keine geben. Da mit der Kaffee-Ecke aber drei Tische im Innern sowie sechs Aussensitzplätze entstehen sollen, wurde ein Baugesuch notwendig, welches mitsamt der Bewilligung zum Alkoholausschank bis am 13. Februar öffentlich aufliegt. Betrieben werden soll die Kaffee-Ecke jeweils während der Ladenöffnungszeiten dienstags bis samstags.

Die Boutique Jolie Molly ist nach dem Schuh- und Schlüsselservice Yakob bereits das zweite Geschäft, welches innerhalb weniger Monate die Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse in Baar aufgibt. Schuhmacher Joseph Yakoub zog im Dezember an die Poststrasse in Zug um, weil das Geschäft nicht mehr lief und er sich in der Stadt Zug mehr Kundschaft erhoffte. War der Baarer Standort auch für die Boutique Jolie Molly nicht rentabel genug? Erik de Milliano verneint dies. Sowohl vor Ort in Baar als auch durch den Online-Shop habe man genug Kundschaft gehabt. Die bisherige Mieterin des Ladens am Landsgemeindeplatz habe sich jedoch gemeldet und gefragt, ob man die Räumlichkeiten übernehmen wolle. «Das Lokal mitten in der Stadt Zug ist ideal gelegen, grösser und bietet uns einfach mehr Möglichkeiten», begründet de Milliano den Umzug. So wäre eine Kaffee-Ecke in Baar aufgrund des Platzes nicht möglich gewesen.

Baarer Gewerbelokale wieder vermietet

Am Bahnhof Baar scheint derweil wieder etwas Ruhe eingekehrt zu sein. Die Migros-Pensionskasse, welche die Ladenflächen am Bahnhof vermietet, teilt auf Nachfrage mit, dass die erwähnten beiden Lokale bereits wieder besetzt seien. Man habe keine grossen Fluktuationen bei den Ladenflächen und die Nachfrage der Gewerbelokale am Bahnhof Baar sei gut.