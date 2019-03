Die Rebells zeigen zum Playoffstart Einbahnhockey

Die Oberwiler gewinnen zum Auftakt der NLA-Playoffs gegen Bonstetten-Wettswil mit 14:1. Bereits nach der Hälfte des ersten Spielabschnitts war die Angelegenheit entschieden. Tim Müller

Ken Müller erzielt ein weiteres Tor für die Oberwiler. (Bild: Jakob Ineichen (Zug, 23. März 2019))

Bei besten Bedingungen präsentierten sich die Rebells zum Playoffstart in grosser Spiellaune. Trotz einiger verletzter Stürmer in den Reihen brauchte die Offensivabteilung der Gastgeber gegen Bonstetten-Wettswil kaum Zeit, um warm zu laufen. Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da hiess es bereits 4:0 für den Favoriten. Die über 100 Zuschauer in der Sika Rebells Arena bekamen mehrheitlich Einbahnhockey zu sehen, da der Gast dem Niveau der Rebells nicht gewachsen war. Die Zuger konnten den Gegner beinahe dauerhaft in dessen Zone einkesseln und im Angriff schalten und walten, wie sie wollten. Sie zeigten, dass sie auf physischer und taktischer Ebene bereit sind für die Playoffs. Eine beeindruckende Machtdemonstration endete mit 14:1.

Die herausragenden Akteure auf Zuger Seite waren Captain Thomas Hohl und Raffaele Cioffo, die beide mit einem Hattrick massgeblich zum Offensivspektakel beitrugen. Hohl warnt jedoch, sich nicht zu sehr zu entspannen: «Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Partie klar für uns entscheiden konnten. Dennoch müssen wir weiterarbeiten. Unsere Effizienz sowie auch das Powerplay müssen wir in den nächsten Trainings verbessern».Somit führen die Oberwil Rebells mit 1:0 in der Best-of-3-Serie. Weiter geht es mit einem Abendspiel am nächsten Freitag um 19.30 Uhr in Bonstetten. Auch die zweite Mannschaft feierte zum Auftakt der Playoffs – in der NLB – einen klaren Sieg: 11:3 über Hägendorf.