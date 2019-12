Einbrecher halten Ägerital auf Trab Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag gleich mehrmals aktiv gewesen. Betroffen vom unerwünschten Besuch waren auch die beiden Gemeindeverwaltungen. Die Polizei sucht Zeugen.

(fae) In der Nacht auf Donnerstag, 12. Dezember, zwischen 22.30 und 4.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung von Unter-, wie auch Oberägeri. Dies teilt die Zuger Polizei mit. An beiden Orten wuchteten sie im Gebäudeinneren mehrere Türen auf und durchsuchten anschliessend die Büros. Auch bei einem Getränkemarkt in Unterägeri gelang es den Einbrechern unter Gewaltanwendung, ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Tresor, Bargeld, Zigaretten und alkoholische Getränke. Weiter versuchten die Täter, auch noch in zwei weitere Verkaufsgeschäfte in Unterägeri einzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Deliktsbetrag bei den drei Einbrüchen beträgt über 10'000 Franken. Zudem entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken. Gemäss den bisherigen Ermittlungen dürfte es sich jeweils um die gleiche Täterschaft handeln.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Haben Sie zur Tatzeit in den Gemeinden Unter- und Oberägeri unüblichen Lärm gehört oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der der Zuger Polizei (Telefon 041 728 41 41) zu melden.