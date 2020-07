Einbruch in ein Verkaufsgeschäft in Zug – die Polizei sucht Zeugen Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt in das Verkaufsgeschäft verschafft. Sie erbeuteten zahlreiche Smartphones im Wert von rund 40'000 Franken.

(haz) Der Einbruch ereignete sich gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden in der Nacht auf Freitag, 3. Juli, kurz vor 3.30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zutritt in ein Verkaufsgeschäft an der Bahnhofstrasse in der Stadt Zug. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatten die Täter das Geschäft mit der Beute wieder verlassen. Die um-gehend eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt erfolglos. Bei dem Einbruch wurden zahlreiche Smartphones im Gesamtwert von rund 40'000 Franken gestohlen.

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder zur Tatzeit im Bereich der Bahnhof-, Garten- oder Poststrasse in der Stadt Zug verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (Telefon 041 728 41 41) zu melden.