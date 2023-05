Einbruch In Risch Schmuck gestohlen, auf der Axenstrasse festgenommen: Polizei erwischt drei Einbrecher Ein Italiener und zwei Serben brachen in ein Haus in Risch ein. Die Schwyzer Polizei konnte sie auf der Axenstrasse stoppen. Sie befinden sich in Haft.

Am Montagnachmittag brachen drei Männer in ein Einfamilienhaus in Risch ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken und machten sich dann mit einem Auto mit italienischen Kontrollschildern in Richtung Küssnacht aus dem Staub.

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Zuger Polizei jedoch den Einbruch, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Dank einer Sofortfahndung konnte die Kantonspolizei Schwyz das Auto dann auf der Axenstrasse stoppen und die Männer der Zuger Polizei übergeben.

Bei den drei Männern handelt es sich gemäss Zuger Polizei um einen 22-jährigen Italiener sowie zwei Serben im Alter von 44 und 46 Jahren. Die weiteren Ermittlungen sind im Gang. Alle drei befinden sich in Haft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen die drei Beschuldigten eine Strafuntersuchung eröffnet. (tos)