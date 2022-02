Leserbrief Eine andere Sicht aus der Kantonsschule Menzingen «Klima der Angst› unter neuer Führung», Ausgabe vom 29. Januar

«Heute ist leider schon mein letzter Unterrichtstag (…). Ich werde es vermissen (...) nicht mehr an der Kantonsschule Menzingen zu [arbeiten].» (E-Mail Lehrperson im Januar 2022 via Hausverteiler zugestellt). Die Kantonsschule Menzingen ist ein sehr attraktiver Unterrichtsort für Lehrer wie Schüler. Seit 2019 herrscht ein neuer Spirit in der Schulleitung, der unseren Leitideen von Offenheit, Bildungsqualität, Verantwortung und Teamfähigkeit neuen Vorschub gibt.

Ein neues Anstellungsverfahren wurde in Zusammenarbeit mit den Fachvorständen in einem eineinhalb jährigen Arbeitsprozess (!) ausgearbeitet. Prinzipien wie Partizipation und Transparenz sind jetzt selbstverständlich. Als involvierter Fachvorstand habe ich dieses wertvolle und wertschätzende Vorgehen bei einer kürzlichen Neuanstellung, die ich begleitet habe, sehr geschätzt.

Die Mensa wurde zwischenzeitlich neu aufgestellt und jeden Mittag warten drei unterschiedliche hochwertige Menus in Bioqualität mit hausgemachtem Kuchen auf hungrige Abnehmer. Im Lehrerzimmer sorgt eine Lehrperson vorbildlich für kleine Snacks, und jede Woche wird ein grosser Korb an frischen Früchten aufgefüllt.

Der Austausch im Lehrerzimmer, wie auch sonst im Schulhaus, ist von einem freundschaftlich kollegialen Ton geprägt, den Schulleitungsmitglieder wie Lehrpersonen gemeinsam täglich pflegen. Trotz berechtigter Angst, sich mit Corona anzustecken, versuchen wir das Beste aus dieser Situation zu machen. Ich vermute, dass jene Angst vor Corona Stilblüten bildete, die den Narrativ ihrer beiden Zeitungsartikel vor anscheinend unhaltbaren Zuständen an der Kantonsschule Menzingen nährte. Ich spüre kein Klima der Angst und erkenne keine Rissbildung im Lehrerkollegium. Im Zuge von Neuanstellungen, Kündigungen und Personalentscheidungen gibt es in einem Schulhaus viele Meinungen. Ich empfand ihre Berichterstattung als zu einseitig und tendenziös. Damit diskreditieren sie eine ganze Bildungsinstitution mit hervorragendem Ruf und bauschen alltägliche Situationen unangemessen negativ auf.

Dr. Marcus Tremmel, Fachvorstand Musik, Kantonsschule Menzingen, Jona