Eine angeblich irreparable Ampel in Rotkreuz wird durch einen Kreisel ersetzt An der Chamerstrasse ist eine Lichtsignalanlage ausgefallen, die laut der kantonalen Baudirektion nicht mehr in Stand gestellt werden könne. Als Ersatz wird ein provisorischer Kreisel erstellt.

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Chamer-/Berchtwiler-/Poststrasse in Rotkreuz ist bereits über 20 Jahre alt. Sie musste laut einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion vom Donnerstag infolge eines nicht reparierbaren Defekts ausser Betrieb genommen und in den Gelb-Blink-Modus geschalten werden. Eine Reparatur sei nicht mehr möglich.

Ein Verkehrsdienst hilft bei der Überquerung der Strasse. Bild: Baudirektion/PD

Damit der Übergang über die stark befahrene Chamerstrasse, besonders auch für die Schulkinder, sicher betrieben werden kann, wurde ein Verkehrsdienst engagiert. Dieser unterstützt nun die Fussgängerinnen und Fussgänger auf der südwestlichen Seite beim Queren der Chamerstrasse. Der Fussgängerübergang auf der anderen Kreuzungsseite in Richtung Forren wurde laut der Baudirektion geschlossen. Die Strassenquerungen werden damit so gebündelt, dass nur an einer Stelle ein Verkehrsdienst erforderlich ist.

Provisorischer Kreisel

Das Tiefbauamt arbeite «mit Hochdruck» an der Lösung zur Erstellung eines provisorischen Kreisels. Diese Arbeiten können voraussichtlich im November ausgeführt werden. Danach könnten die Fussgängerübergänge wieder ohne Verkehrsregelung und ohne Beschränkungen sicher begangen werden.

Im Rahmen der Projektierungsarbeiten zur Sanierung der Chamerstrasse sind für die beiden Kreuzungen Berchtwiler-/Poststrasse und Industriestrasse neu feste Kreisel vorgesehen. Der Umsetzungszeitpunkt ist laut Mitteilung noch nicht festgelegt.