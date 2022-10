Vereine/Verbände Eine erfolgreiche Ausgabe 2022 Am Freitag, 7. Oktober, findet der letzte Trophy-Anlass vor der Winterpause statt.

Die Zugerberg Finanz Trophy geht bald in Winterpause. Bild: PD

Es ist die Anzahl der eingelesenen Zeiten, welche für die Organisatoren eine der aussagekräftigsten Währungen darstellt. Eine eingelesene Zeit entspricht einer Teilnahme und davon dürfte es bis übermorgen Freitag mehr als die letztjährigen 12 900 geben. 2022 hat eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer durchschnittlich zehnmal teilgenommen. Letztes Jahr haben sich zwar mehr Personen auf der Rangliste klassiert, diese haben aber im Schnitt nur achtmal teilgenommen.

Die Zahl der durchschnittlichen Teilnahmen in die Höhe getrieben hat der diesjährige Rekordteilnehmer Daniel Etter aus Menzingen. Er hat bei seinen aktuell über 370 Trophy-Starts sage und schreibe 100000 Höhenmeter und über 1700 Kilometer zurückgelegt. Damit setzt sich Etter die Krone des Trophy-Königs auf. Um die beiden weiteren Podestplätze liefern sich Marit Seidel, ebenfalls aus Menzingen, und Heidi Müller aus Unterägeri ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Gewinnerinnen der Silber- und der Bronzemedaille wagen wir darum erst am Freitagabend zu verkünden. Mit den beiden Leadern Etter und Seidel gewinnt der Veloclub Menzingen das Overall-Klassement der Vereine. Nach drei siegreichen Jahren müssen sich die Höllgrotten Harriers darum erstmals wieder geschlagen geben. Ohne einen Exploit des aktuell viertplatzierten Swiss Lauftreffs Cham, geht die Bronzemedaille an die Laufgruppe Cham.

Ideale Bedingungen erwartet die Teilnehmer zum Endspurt am Freitag, 7. Oktober um 18 Uhr. Der Startschuss zur Zugerberg Finanz Trophy 2023 fällt am Samstag, 25. März in Steinhausen und Auw.

Für die Zugerberg Finanz Trophy: Sara Hübscher